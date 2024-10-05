В рамках начавшихся крупнейших в Эстонии учений по эвакуации около восьмисот человек перевезены из населенных пунктов южной Эстонии в Вильяндимаа. В связи с этим Спасательный департамент рассказал, что нужно знать об эвакуации каждому жителю страны.
КАСАЕТСЯ КАЖДОГО ⟩ Жителей Эстонии учат эвакуироваться в случае военного нападения
По словам руководителя Южного спасательного центра Спасательного департамента Тагне Тяхе, важно уметь успешно проводить эвакуацию, например, в случае крупных природных или техногенных катастроф.
- К сожалению, поведение нашего восточного соседа за последние годы показывает, что мы должны быть готовы и к самым серьезным сценариям. Если мы готовы к худшему, то мы готовы ко всему, - сказала Тяхе.
Начальник Южного округа Кайтселийта, подполковник Рауль Кютт, заявил, что главная цель нынешних учений - отработка всей цепочки эвакуации в рамках подготовки к возможному военному кризису.
- Так как масштабная эвакуация гражданского населения затрагивает все общество, важно подчеркнуть ее значение для всех - как для госучреждений, так и для местных самоуправлений и всего населения. Мы делаем это ради трех основных целей, если случится военный кризис: защитить гражданское население от повреждений и ущерба, которые могут возникнуть во время боевых действий, обеспечить свободу действий и передвижения наших войск в зоне боевых действий, а также избежать террора и депортаций гражданского населения на подконтрольной противнику территории. Это не просто слова, все это подтверждено событиями последних двух с половиной лет в Украине, - пояснил Кютт.
Что нужно знать об эвакуации
- Масштабная эвакуация означает перемещение тысяч людей в безопасное место для защиты их жизни и здоровья. Государство может объявить об этом в случае крупного наводнения, техногенных аварий, загрязнения воздуха или угрозы военного конфликта.
- При поступлении приказа об эвакуации его необходимо выполнить немедленно: игнорирование может представлять угрозу для вашей жизни и жизни близких, а также посторонних людей. Может случиться так, что спасатели, медики и другие помощники будут вынуждены спасать тех, кто вовремя не ушли из опасной зоны, и тогда они смогут помочь меньшему количеству людей.
- Государство никогда не отдаёт приказ об эвакуации без веских оснований.
- Общественные пункты эвакуации предназначены в первую очередь для тех, кто не может уйти в другое место. Рекомендуется найти возможность остановиться у родственников или близких, а если есть возможность, следует эвакуироваться на собственном транспорте. Пункты эвакуации, организованные государством, предназначены для тех, у кого нет альтернативного жилья или временного места для пребывания.
- Эвакуацию нужно осуществлять с запасами. Эвакуационная сумка важна и должна содержать как минимум запас пищи на один, а желательно на три дня для каждого человека, в зависимости от его потребностей. Предпочтение следует отдавать готовым продуктам, богатым энергией и калориями. Следует учитывать, что в пунктах эвакуации нет возможности хранить или готовить еду. Обязательно нужно иметь при себе необходимые рецептурные лекарства, документы, наличные деньги, банковскую карту и мобильный телефон с зарядным устройством.
- При поступлении приказа об эвакуации может не быть достаточно времени для того, чтобы запастись всем необходимым. Если становится очевидно, что существует угроза того, что придётся эвакуироваться из вашего района, важно заранее продумать и приобрести необходимые запасы.