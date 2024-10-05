КАСАЕТСЯ КАЖДОГО Жителей Эстонии учат эвакуироваться в случае военного нападения

- К сожалению, поведение нашего восточного соседа за последние годы показывает, что мы должны быть готовы и к самым серьезным сценариям. Если мы готовы к худшему, то мы готовы ко всему, - сказала Тяхе.

- Так как масштабная эвакуация гражданского населения затрагивает все общество, важно подчеркнуть ее значение для всех - как для госучреждений, так и для местных самоуправлений и всего населения. Мы делаем это ради трех основных целей, если случится военный кризис: защитить гражданское население от повреждений и ущерба, которые могут возникнуть во время боевых действий, обеспечить свободу действий и передвижения наших войск в зоне боевых действий, а также избежать террора и депортаций гражданского населения на подконтрольной противнику территории. Это не просто слова, все это подтверждено событиями последних двух с половиной лет в Украине, - пояснил Кютт.