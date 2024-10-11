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Светлана Владимирова: "Все перемены для меня - это путь к развитию"

Светлана Владимирова бывает и строгим, и веселым директором школы, но всегда открытый человек. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik
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Кохтлаярвеска Светлана Владимирова, заканчивая Ахтмескую гимназию с углубленной подготовкой в области экономики, планировала стать бизнесвумен. Но стала учителем математики, информатики и физики и не жалеет, что почти четверть века назад судьба привела ее в школу. Она высоко поднялась по карьерной лестнице и говорит, что, более десяти лет руководя школьными коллективами, убедилась, что быть директором школы не менее интересно и ответственно, чем руководить бизнесом. А самое главное - в школе никогда не заскучаешь.

CV: Светлана Владимирова

  • Pодилась в Кохтла-Ярве 30 января 1978 года.
  • Закончила Ахтмескую гимназию.
  • В 2000 году закончила Вирумааскую высшую школу по специальности "учитель математики и информатики".
  • Первое место работы - Горный учебный центр.
  • С 2001 года в течение десяти лет трудилась учителем информатики, была завучем Кохтла-Ярвеской Кесклиннаской гимназии.
  • Работала завучем в Нарвской Ваналиннаской государственной школе.
  • С 2011 по 2014 год - завуч Славянской средней школы.
  • С 2014 года исполняла обязанности директора Ярвеской русской гимназии.
  • 2018/19 учебный год - директор двух школ: Ярвеской гимназии и Славянской школы.
  • С 2019 года и по сей день - директор Славянской основной школы.
  • С 2007 года - депутат Кохтла-Ярвеского городского собрания, сейчас является членом комиссии по образованию и культуре.

- Почему же не сложилось с бизнесом?

- Когда я училась в гимназии, модным трендом были экономика и юриспруденция. Поступала в Тарту и Таллинн на экономический факультет, но тогда еще сдавали вступительные экзамены, и у меня не хватило двух баллов. Чтобы не терять год, пошла в Вирумааскую высшую школу на учителя информатики, с мыслью, что на следующий год опять попробую. Но временное решение стало постоянным - поняла, что останусь на учительской стезе, и уже на третьем курсе стала давать частные уроки математики.

К слову, моя мама хотела стать учителем географии, но тоже не поступила сразу. Пошла учиться на повара-технолога, увлеклась и доросла до директора ресторана.

Школа - не бизнес, но то, что ты делаешь, мне всегда приносило интерес. Руководителю приходится решать проблемы, сложности. Моя первая задача - не только поиск решений, ты также должен принять на себя ответственность. Вторая задача - создавать возможности для творчества, реализации идей и желаний как работников, так и учеников.

Уверена, что и в бизнесе также решаются проблемы. Если будет все спокойно и по накатанной, станет скучно. В школе не бывает скучно - как бы ты ни планировал свой день, всегда что-нибудь пойдет не так, потому что это живой организм.

- Текущий год для вашей школы - время больших перемен. Это не только переход на эстонский язык обучения, но и объединение с Кесклиннаской школой. Переживаете?

- Перемены меня никогда не пугают, потому что это всегда путь к развитию. Предвкушение, что будет что-то новое и интересное. Рутина жизни точно не является для меня приоритетом, наоборот, сама ищу себе приключения. Если в целом говорить о переменах и ты хочешь, чтобы они принесли тебе что-то позитивное, возьми это в свои руки, начни управление процессом, тогда и получишь ожидаемый результат. 

Любая активность приносит новые впечатления - это помогает переключиться, восстановить силы и зарядиться энергией.
Любая активность приносит новые впечатления - это помогает переключиться, восстановить силы и зарядиться энергией. Фото: Erakogu

Куда выведут перемены, никогда не знаешь, но когда этими переменами стараешься управлять, то и маршрут сам выбираешь. Находясь в позиции директора, понимаю, что отвечаю не только за себя, но и за весь коллектив - учителей, учеников, родителей. Они ждут, что ты будешь тем, кто будет контролировать и управлять этими переменами, поэтому начинаешь жить именно их интересами, стараешься представлять и слышать их голос. Сейчас на многие вопросы нет ответов, а неизвестность страшит больше всего.

- Главные перемены этого года уже случились - переход на преподавание на государственном языке. Пришлось искать учителей?

- Без сложностей не обошлось, но штат укомплектован.

- Многие родители из русскоязычных семей переживают за качество образования, может ли оно быть обеспечено, если в приоритете эстонский язык, а не знания учителя?

- За лето у нас произошла частичная смена учителей: в силу предъявляемых языковых требований ушли 13 человек, но потом, в связи с внесенными Министерством образования и науки изменениями в закон, половина возвратилась в школу. Пришли работать девять новых учителей. Либо уже с педагогическим образованием, либо студенты, которые учатся. Поэтому в качестве образования не сомневаюсь. 

Фото: Erakogu

Процесс обновления коллектива - естественный, каждый год у нас добавлялось пять-семь новых педагогов, можно сказать, что мы привыкли. Выработана целая система или менторская программа для адаптации новичков - каждый получает необходимую поддержку от опытных коллег, которые не только знакомят со школой, но и в свободное время посещают уроки, но не с целью контроля, а из желания помочь, что-то подсказать или поддержать, если требуется.

- Думаю, что это помогает сплачивать коллектив. А что еще?

- Внимание. Для меня как директора создание коллектива и работа с персоналом очень важная задача, которая занимает огромную часть из всего объема работы. С 2014 года весной провожу развивающие беседы с каждым из работников, включая технический персонал. Стараюсь уделить каждому 45-60 минут. Это огромная нагрузка, но позволяет посмотреть назад - как прошел год, также и вперед - что может ждать в будущем. Иногда вскрываются очень важные вещи, которых мы не знали. Например, у предметника в ближайшей перспективе не будет нагрузки, но в беседе выясняется, что он имеет опыт преподавания другого предмета, который у нас как раз не закрыт... Кто-то понимает, что надо поступить в магистратуру. Много всего, что в итоге всем на пользу. С новыми работниками общаемся чаще, если нужно.

Могу сказать, что эти часы энергозатратные, но получаю от бесед искреннее удовольствие, потому что люди открываются, узнаешь много нового для себя и нередко в ходе разговоров рождаются интересные идеи для развития школы. 

Коллектив сплачивают совместные мероприятия. У учеников бывают дни развития навыков самостоятельности - остаются дома и выполняют задание учителя. Педагоги в это время устраивают, например, день движения в спортцентре - плавают, занимаются на тренажерах или чем-то еще, что им по душе, но главное, коллеги могут пообщаться между собой в неформальной обстановке. Это тоже сплачивает коллектив. 

Фото: Erakogu

- Директор тоже ведет уроки?

- Нет. С 2005 года, еще работая завучем, я вела уроки, но поняла, что делать два дела хорошо, так, как я себе представляю, не получится. Совмещать руководство школой и работу учителя трудно, потому что в любой момент можешь оказаться перед дилеммой. Ты должна идти на урок, но возникает необходимость действий как руководителя - что выбрать приоритетом? Если обязанности руководителя, то как учитель не выполняешь свою задачу - страдают дети. Как можно требовать от учителей, если сама опаздываешь на урок? Поэтому стараюсь концентрироваться на роли руководителя.

- Прошла половина первой четверти, уже можно сделать вывод, как чувствуют себя первоклассники и четвероклассники?

- Хорошо, потому что мы проводим каждый месяц опрос среди детей и родителей. Использовали цвета светофора - красный, желтый и зеленый. Большая часть ответивших отметила желтое или зеленое поле. Красный - это сигнал, что что-то беспокоит. Комментарии к ответу помогают понять, что конкретно, и побуждают нас думать, как помочь.

- Многие учителя в разных школах говорят, что трудности возникают из-за того, что дети и родители плохо владеют эстонским языком. У вас тоже так?

- Для первоклассников важна вообще адаптация к школьной среде, но уже первый мониторинг показал, что ситуация здесь спокойная и стабильная. Возможно, потому, что для нас эта реформа - небольшое изменение, ведь и в прежние годы у нас работали классы раннего языкового погружения. Просто в этом году у нас не один, а два первых класса, занятия в которых проходят на эстонском языке.

Четвероклассники, которые пришли из классов погружения, справляются лучше. Для этой параллели впервые открыли группы длинного дня - под руководством педагога можно сделать домашние задания на эстонском языке, получить дополнительные разъяснения, если что-то не понял на уроке. Если в группе продленного дня всегда у нас была главная задача - присмотр за младшими школьниками, пока родители на работе, то у четвероклассников на первое место выходит помощь с уроками. Хотя немного отдохнуть, погулять и поиграть им тоже предлагают.

Большой опыт работы в школе показывает, что самый сложный в учебном году месяц - ноябрь. Темно, сыро, холодно... Депрессивное настроение, и к этому периоду накапливаются разные вопросы. Если возникают сложности и они не решаются сразу, в ноябре кажется все ужасно и плохо... Но если вступаешь в диалог, то понимаешь, что беды нет - просто накопилось. Отсюда вывод: не надо выжидать, что все само исправится, если что-то беспокоит ученика или родителей, нужно вступать в диалог со школой, говорить об этом и вместе искать решения. Обязательно станет легче.

- Можете назвать самые острые проблемы и способы их решения?

- Как уже сказала, в первую очередь надо озвучивать свои беспокойства. Не бывает неправильных беспокойств, если ребенку что-то не нравится, это уже сигнал, что стоит этим заняться. Скоро пойдут первые контрольные, негативная оценка, несомненно, будет расстраивать родителей, и они могут задать вопрос: почему так? Ребенок часто не может объяснить. Не понял, не знал, как исправить, и прочее. Нужно, чтобы вопрос достиг учителя, который поможет и выяснить, и решить проблему.

- Скоро предстоят большие изменения - грядет объединение Кесклиннаской и Славянской школ. Какие перемены это принесет?

- Очень хочется верить, что позитивные. Школа не исчезает бесследно, а трансформируется во что-то новое. Заглянув в историю Славянской основной школы, можно вспомнить, что прежде она была средней школой №13, потом Славянской гимназией, в разные годы в ее состав вошли Пярнаская и Вахтраская основные школы, Ярвеская русская гимназия. Каждое слияние - это новые ученики и учителя. Педагоги принесли свой опыт - например, раннее языковое погружение пришло к нам из Вахтраской основной школы вместе с Кюлли Кралль. Из Ярвеской русской гимназии - развитие в области инфотехнологий. И так далее. Все это сделало Славянскую основную школу сильной, и я уверена, что накопленный опыт двух объединяющихся школ будет востребован в новом учебном учреждении, будет только на пользу.

- Летом, когда объявили о том, что здание школы на Пярна, 49 снесут с целью строительства на этом месте новой Ярвеской школы, решение вызвало бурный протест родителей и попечительского совета. Не всем было понятно, почему школа бунтует, но в итоге для строительства нашли новое место. Объединенная школа будет располагаться в двух зданиях, это удобно?

- Предстоящее объединение - чисто техническое. Наше здание продолжит функционировать как минимум до 2029 года. Важно, что на данный момент мы остаемся той же школьной семьей, пусть и с другим названием. Возможно, часть детей и педагогов перемешается, тем не менее мы четко представляем, что это за учебное место и здание.

В будущем у учеников будет возможность выбирать между двумя школами - объединенной и Ярвеской, и если выбор будет равнозначным, то через какое-то количество лет при тех тенденциях, которые сейчас наблюдаются, возможно, здание на Пярна, 49 не понадобится. Тогда ему найдут другое применение или снесут.

- Сколько человек насчитывает сегодня ваша школьная семья?

- 375 учеников и 70 работников, среди которых 40 учителей. Мое глубокое убеждение, что каждый работник школы - это работник образования, потому что все без исключения вносят свой вклад в развитие и воспитание учеников. Дворник, наводя порядок на территории, учит ребят беречь чистоту, уборщицы - это не просто тетеньки в униформе, они выполняют свои обязанности до уроков, во время их или после, а на переменах дежурят на этажах и смотрят за порядком, наблюдают и иногда вносят дельные предложения по улучшению. Повара устраивают дни национальной кухни, знакомя ребят с блюдами разных народов - не просто подают пасту вместо макарон, а готовят информацию для ребят, делают плакаты, заинтересовывают. Короче, каждый член коллектива - активный участник процесса.

Именно поэтому День учителя - это праздник для всех работников школы, потому что каждый вкладывает то, что может. Считаю, что если работник не гордится школой, в которой трудится, то это сигнал, что что-то идет не так.

- 1 сентября 2025 года Славянской основной школе исполнилось бы 60 лет, но так сложилось, что текущий учебный год для нее последний в этом статусе - грядет объединение с Кесклиннаской основной школой, и пока неизвестно, какое название будет носить учебное заведение. Какие эмоции по этому поводу испытываете?

- Начнем отмечать юбилей с января и будем посвящать круглой дате все мероприятия до конца года. Не будем грустить, ведь не важно, какая вывеска есть на доме, важны люди, которые здесь творят историю. Это мы и намерены показать. На днях нам вручили серебряную награду предприимчивой школы - огромное признание заслуг, знак качества, оценка, как работал коллектив предыдущие годы.

Планируем много разных мероприятий, но ключевые даты уже обозначили. 8 февраля - день встречи выпускников, будем рады встретить всех, в чьих сердцах эта школа отразилась финальным аккордом. Масштабной акцией постараемся отметить последний учебный день - 9 июня. Будут мероприятия для коллектива и партнеров, соревнования, конкурсы и прочее. Семиклассники должны защитить творческую работу, идею придумают сами, но основной темой является юбилей школы.

- Будете выпускать книгу?

- Печатное издание не планируем, но электронный вариант биографии постараемся создать, это более современно и, главное, позволяет собрать и представить гораздо больше информации.

- Планируете ли участвовать в конкурсе на директора объединенной школы, когда его объявят?

- Непременно подам свои документы и постараюсь бороться за это место. Идей в голове много, а главное, что я всегда с удовольствием и от всего сердца делаю, то, что делаю. Хотела бы продолжать.

- Директорская работа, особенно во время больших перемен, не ограничивается восемью рабочими часами. Как сохранить силы?

- Работа нравится - с каким удовольствием иду в школу, с таким же возвращаюсь домой. Неважно, во сколько, уставшая, но с полной уверенностью, что дома тебя ждут.

Переключаюсь, меняя место и одежду. Как только снимаю "директорскую", надеваю свободную, словно меняю роль. Делаю, что хочу, хочется тишины и поспать - ложусь. Но больше всего помогает "отключиться" движение. Любое. Люблю поплавать в бассейне - когда-то занималась спортом. Покататься на коньках или просто прогулка по Лесному парку, по лесу. Через движение идет обмен веществ, рефлексия - уходит то, что уже прожила, бывает, рождаются новые идеи или приходят решения. Не люблю просто сидеть дома, мне всегда хочется действия.

- Хобби тоже есть?

- Хобби, это когда что-то делаешь регулярно. У меня, наверное, такого нет. Но мне нравится готовить еду - это привито мамой, также люблю путешествия. К сожалению, уехать куда-то далеко можно только в отпуске, но ведь любая активность приносит новые впечатления.

- Ваша мама хотела стать учителем, вы воплотили ее мечты. Кем стали ваши дети?

- Не пошли по моим стопам - выбрали энергетику. Сын Александр устанавливает солнечные батареи - руководит подразделением фирмы. Дочь Ирина еще учится, но тоже уже работает в "Ээсти энергия".

- Часто собираетесь всей семьей?

- Как родитель могу утверждать, что чем больше ты проводишь время с детьми, тем качественнее жизнь семьи. Ты растешь вместе с ними.

Мои родители, которые тоже живут рядом с нами, - тот источник, который объединяет все поколения. Вместе отмечаем дни рождения, обязательно собираемся на Новый год, готовим друг другу подарки. С годами семейный круг становится все шире, в квартире родителей уже не помещаемся, поэтому последние годы собираемся у брата в доме.

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