Светлана Владимирова: "Все перемены для меня - это путь к развитию"

Кохтлаярвеска Светлана Владимирова, заканчивая Ахтмескую гимназию с углубленной подготовкой в области экономики, планировала стать бизнесвумен. Но стала учителем математики, информатики и физики и не жалеет, что почти четверть века назад судьба привела ее в школу. Она высоко поднялась по карьерной лестнице и говорит, что, более десяти лет руководя школьными коллективами, убедилась, что быть директором школы не менее интересно и ответственно, чем руководить бизнесом. А самое главное - в школе никогда не заскучаешь.
CV: Светлана Владимирова
- Pодилась в Кохтла-Ярве 30 января 1978 года.
- Закончила Ахтмескую гимназию.
- В 2000 году закончила Вирумааскую высшую школу по специальности "учитель математики и информатики".
- Первое место работы - Горный учебный центр.
- С 2001 года в течение десяти лет трудилась учителем информатики, была завучем Кохтла-Ярвеской Кесклиннаской гимназии.
- Работала завучем в Нарвской Ваналиннаской государственной школе.
- С 2011 по 2014 год - завуч Славянской средней школы.
- С 2014 года исполняла обязанности директора Ярвеской русской гимназии.
- 2018/19 учебный год - директор двух школ: Ярвеской гимназии и Славянской школы.
- С 2019 года и по сей день - директор Славянской основной школы.
- С 2007 года - депутат Кохтла-Ярвеского городского собрания, сейчас является членом комиссии по образованию и культуре.
- Почему же не сложилось с бизнесом?
- Когда я училась в гимназии, модным трендом были экономика и юриспруденция. Поступала в Тарту и Таллинн на экономический факультет, но тогда еще сдавали вступительные экзамены, и у меня не хватило двух баллов. Чтобы не терять год, пошла в Вирумааскую высшую школу на учителя информатики, с мыслью, что на следующий год опять попробую. Но временное решение стало постоянным - поняла, что останусь на учительской стезе, и уже на третьем курсе стала давать частные уроки математики.
К слову, моя мама хотела стать учителем географии, но тоже не поступила сразу. Пошла учиться на повара-технолога, увлеклась и доросла до директора ресторана.