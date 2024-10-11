Светлана Владимирова: "Все перемены для меня - это путь к развитию"

- Главные перемены этого года уже случились - переход на преподавание на государственном языке. Пришлось искать учителей?

- Без сложностей не обошлось, но штат укомплектован.

- Многие родители из русскоязычных семей переживают за качество образования, может ли оно быть обеспечено, если в приоритете эстонский язык, а не знания учителя?

- За лето у нас произошла частичная смена учителей: в силу предъявляемых языковых требований ушли 13 человек, но потом, в связи с внесенными Министерством образования и науки изменениями в закон, половина возвратилась в школу. Пришли работать девять новых учителей. Либо уже с педагогическим образованием, либо студенты, которые учатся. Поэтому в качестве образования не сомневаюсь.

Фото: Erakogu

Процесс обновления коллектива - естественный, каждый год у нас добавлялось пять-семь новых педагогов, можно сказать, что мы привыкли. Выработана целая система или менторская программа для адаптации новичков - каждый получает необходимую поддержку от опытных коллег, которые не только знакомят со школой, но и в свободное время посещают уроки, но не с целью контроля, а из желания помочь, что-то подсказать или поддержать, если требуется.

- Думаю, что это помогает сплачивать коллектив. А что еще?