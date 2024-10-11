Оборонный налог нужен для безопасности, и он будет существовать в течение определенного срока. В соответствии с прогнозами, в 2025-2028 годах в виде широкого налога на безопасность в госбюджет поступит 2,47 миллиона евро. Для сравнения: оборонные расходы составят в этот же период 6,35 миллиарда евро, к которым добавятся дополнительно инвестиции в безопасность. После решения о налоге на безопасность государство будет поддерживать налоговый мир.

Когда план оборонных потребностей будет определен, как и экономия при наведении бюджетного порядка, тогда закончится создающая ежеквартально неуверенность среди народа и в экономике дискуссия о том, какой новый налог будет введен. Появится знание, что каждый может внести свое предложение на выборах в Рийгикогу в 2027 году, после чего формируемое правительство примет следующие решения. Если же имеются касающиеся местной жизни идеи, то для этого будут в октябре 2025 года местные выборы, на которых можно просить мандат для своих идей.

Государство, которое благодаря принятым в этом году решениям наведет порядок в своих финансах, будет в течение трех лет экономить и далее станет в своей деятельности намного более эффективным, будет в состоянии финансировать будущие оборонные поставки уже в границах обычных рамок. Налог на безопасность вводится на определенный срок, и урезания придется делать впредь, чтобы финансы государства пришли в соответствующую норму.