С бюджетом 2025 года и связанными с ним проектами мы, Эстония, как государство, в финансовом плане становимся на твердую почву, после дрейфа в мутных мировых водах. Сегодня мы принимаем трудные бюджетные решения, чтобы в будущем стало проще. Мы вместе наведем порядок в делах, оборона будет надежной, бюджет и государственное делопроизводство - эффективными. Из надежности, в свою очередь, рождается рост. Это и есть цель нашей деятельности: надежность и рост.
Кристен Михал: Надежность стоит дорого, однако ненадежность обходится еще дороже
Необходимые для обороны и более широкой безопасности приобретения будут крупнейшими за ближайшие годы. Общий объем сферы военной обороны в 2025-2028 годах составит 6,35 миллиарда евро. К этому мы добавим на переговорах о государственной бюджетной стратегии еще 1,6 миллиарда евро на приобретение боеприпасов до 2031 года. Кроме того, в течение следующих четырех лет мы инвестируем в широкую гособорону дополнительно 219 миллионов евро. Эти миллиарды на боеприпасы и сотни миллионов на внутреннюю безопасность нужны для того, чтобы быть готовыми также к гибридным угрозам. Это очень большие деньги.
Вклад в оборону вносят все люди Эстонии, от пекаря до банкира, от хипстера до хийумаасца. Мы просим и очень высоко ценим вклад каждого человека Эстонии в то, чтобы защитить имеющееся у всех нас в общем. Прошу также всех ценить и разумно, с благодарностью и экономно использовать сделанный народом вклад.
Во-вторых, порядок будет наведен также в нашей бюджетной политике. Ничего не делая, в Греции можно было бы вести разговор о далекой Эстонии в качестве предостережения, но не в Эстонии напоминать о Греции. Теперь в обоих государствах дела в порядке или пошли на лад. Бездеятельная жизнь в долг вышла бы из-под контроля, как общежитская гулянка, где уже нет уверенности в том, какой сегодня день, что отмечают или у кого вообще завтра экзамен.
Чтобы навести порядок в делах, мы в течение четырех лет сэкономим на публичных расходах в общем более миллиарда евро, точнее, 1,4 миллиарда, если учесть принятые ранее решения. Это наверняка отрезвит. Благодаря решениям дефицит бюджета 2025 года уменьшится по прогнозу до 3% ВВП или даже еще больше. Обусловленная уменьшением дефицита экономия государственных интрессовых расходов составит в следующие четыре года около 200 миллионов евро.
Это не конечная остановка, ревизия эффективности государства продолжится. Нашей целью должен быть гибкий, прозрачный, автоматический, быстрый в делопроизводстве, имеющий низкий бюрократический коэффициент трения и маленькие расходы механизм в государстве, фондах, а также в самоуправлениях.
ТРИ МЫСЛИ
- Нашей целью должен быть гибкий, прозрачный, автоматический, быстрый в делопроизводстве, имеющий низкий бюрократический коэффициент трения и маленькие расходы механизм в государстве, фондах, а также в самоуправлениях.
- Надежность стоит дорого. Однако ненадежность обходится еще дороже.
- Средняя пенсия по старости вырастет и в 2025 году, достигнув 814 евро.
премьер-министр, Партия реформ
В-третьих, закончится также налоговый фестиваль. Для покрытия оборонных расходов будет внедрен широкий оборонный налог. Он такой же широкий, как безопасность. Безопасность касается каждого, как и покрытие расходов на нее. Ни одна часть общества не была бы в состоянии сделать это в одиночку, а сообща мы с этим справимся. Помня, что мы являемся членами НАТО, но мы не весь НАТО. Например, самолеты, охраняющие наше воздушное пространство, куплены на вклад людей других стран. Мы вместе создаем надежность для своих союзников, так же как они вместе создают ее для нас.
Оборонный налог нужен для безопасности, и он будет существовать в течение определенного срока. В соответствии с прогнозами, в 2025-2028 годах в виде широкого налога на безопасность в госбюджет поступит 2,47 миллиона евро. Для сравнения: оборонные расходы составят в этот же период 6,35 миллиарда евро, к которым добавятся дополнительно инвестиции в безопасность. После решения о налоге на безопасность государство будет поддерживать налоговый мир.
Когда план оборонных потребностей будет определен, как и экономия при наведении бюджетного порядка, тогда закончится создающая ежеквартально неуверенность среди народа и в экономике дискуссия о том, какой новый налог будет введен. Появится знание, что каждый может внести свое предложение на выборах в Рийгикогу в 2027 году, после чего формируемое правительство примет следующие решения. Если же имеются касающиеся местной жизни идеи, то для этого будут в октябре 2025 года местные выборы, на которых можно просить мандат для своих идей.
Государство, которое благодаря принятым в этом году решениям наведет порядок в своих финансах, будет в течение трех лет экономить и далее станет в своей деятельности намного более эффективным, будет в состоянии финансировать будущие оборонные поставки уже в границах обычных рамок. Налог на безопасность вводится на определенный срок, и урезания придется делать впредь, чтобы финансы государства пришли в соответствующую норму.
Наверное, здесь можно съязвить, что надежность стоит дорого. Однако ненадежность обходится еще дороже. Когда ненадежно, предприятия и дети не рождаются. Вы стали бы строить свой дом на ненадежной почве? Наверное, нет. Слово "дорогой" имеет несколько значений. Каждый сам решает, какие значения вкладывать в слова "дорогой" и "надежность".
Из оборонной сферы вырастет новая отрасль промышленности, в которой государственный оборонный потенциал встретятся с возможностями экономического роста. Недавно была опубликована новость, что государство намерено удвоить объем фонда оборонной промышленности до 100 миллионов евро. Кроме того, в течение последующих четырех лет будет запущен план с крупнейшим в истории Эстонии потенциалом увеличения промышленности.
На помощь Украине мы пообещали ежегодно дополнительно использовать 0,25% своего ВВП, это около 100 миллионов евро в год. За четыре года это составит 400 миллионов евро. Это является для нашей оборонной промышленности возможностью производить и развивать то, с чем Украина воюет с Россией за свободу всей Европы, в том числе за нашу свободу.
Потолком и целью роста оборонной сферы является не только объем военной помощи Эстонии Украине; это является стартовым пакетом, чтобы повторить успех, которого мы достигли в ИТ-секторе, раскрывая потенциал, как во время бума в секторе энергетики или переработки материалов.
Будут предприняты более широкие шаги для того, чтобы начался рост. Более быстрое и разумное использование касающихся бюджета евроденег, стремительное строительство инфраструктуры "Rail Baltica", куда мы направим за четыре года две трети дохода от продажи квот на СО2, то есть около 270 миллионов. В реновацию зданий мы тоже инвестируем 50 миллионов евро из денег от продажи квот на СО2. Например, из бюджета инвестиций области ведения Министерства климата 70% будет направлено в дорожное строительство, 17% - на развитие "Rail Baltica" и 5% - в ИТ-сферу. Целью плана производства крупных инвестиций является поддержка эстонских предпринимателей или желающих прийти сюда предпринимателей при осуществлении ими новых крупных инвестиций, которые приведут к росту благосостояния во всей Эстонии.
На период 2025-2028 годов мы предусмотрели 160 миллионов евро, которые позволят финансировать около двух проектов в год, в общем восемь крупных инвестиций.
Шаги в области энергетики. Чем больше чистой и дешевой энергии, тем выгоднее это для каждого домохозяйства и предприятия. Поэтому мы продолжим инвестировать в содействие использованию возобновляемой энергии и в увеличение климатической надежности электросетей. Шаги по подготовке квалифицированной рабочей силы, а также умение быстро и эффективно проверять фон в качестве партнера предпринимательства - это тоже часть способности, которую мы сможем создавать путем бюджетных решений.
Будущее - это не только экономия. Даже в стесненных условиях можно по-прежнему принимать важные решения. Будь то выделение 74 миллионов на вышеупомянутое укрепление электросетей и строительство новых возможностей подключения, или 50 миллионов евро на создание производства и использование зеленого водорода, или 9,9 миллиона евро на долгожданную реновацию Дома искусств на площади Вабадузе, или 17,7 миллиона евро на завершение реновации Национальной библиотеки.
Средняя пенсия по старости вырастет и в 2025 году, достигнув 814 евро. Увеличатся не менявшиеся годами пособие для детей с глубоким недостатком здоровья и пособие для людей трудоспособного возраста с глубоким недостатком здоровья. Продолжится переход на эстоноязычное образование, которое мы финансируем почти 62 миллионами евро.
Объем доходов составленного госбюджета на 2025 год равен 17,7 миллиарда евро, а объем расходов - 18,2 миллиарда евро. Оборонные расходы составят 3,3% ВВП. По первоначальной оценке, мы входим в первую тройку рейтинга стран НАТО, следуя за Польшей и обгоняя Соединенные Штаты.
Бюджетными решениями мы обеспечиваем безопасность людей и государства, инвестируем в укрепление экономики и значительно уменьшаем расходы государства.
Из заявления премьер-министра 26 сентября в связи с передачей проекта бюджета на 2025 год