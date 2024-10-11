Урмас Рейнсалу: Правительство идет неправильным курсом

Такой же фокус-покус царит в вопросе экономии управленческих расходов. Правительство обещало на 5% снизить в следующем году расходы на рабочую силу и хозяйственные расходы в сфере управления. Государственная бюджетная стратегия действительно приводит ссылку на урезание управленческих расходов. Это не 132 миллиона евро, господин Михал, а 0,15% ВВП, то есть наполовину меньше в 2025 году.

Переносы и добавляющиеся доходы бюджета министерства для организации администрирования выше, чем урезание бюджета. Пространство для маневра у правительства имеется. В этом году прогнозируют, что в бюджете останутся неиспользованными около 2 миллиардов евро, в прошлом году эта сумма составила 2,5 миллиарда евро.

Правительство предпочитает взвалить груз на плечи людей и предприятий. Принципиального урезания управленческих расходов в бюджете следующего года нет. Поведение правительства в случае как упомянутых мной гособоронных расходов, так и в случае экономии управленческих расходов не является честным.

Их слова и дела расходятся. И это очень серьезная проблема доверия. Этот бюджет лживый. "Isamaa" предлагает этому бюджету целостный альтернативный бюджет в виде предложения о поправках. Повышению налогов есть альтернатива, и вы знаете это, господин премьер-министр. Сократите управленческие расходы реально. Мы неоднократно призывали составить негативный бюджет уже в этом году. Обеспечьте налоговый мир. Используйте в полной мере зарубежные средства. Общество нуждается в оптимистическом виде на будущее, а не в неуверенности.

Сегодня главная задача - помочь экономике восстановиться. Нам необходимы налоговый мир, меньше бюрократии и диалог с предпринимателями. Наша вторая задача - принять решения по существу в области безопасности, хватит тянуть! Дорогой премьер-министр, скорректируйте политику правительства! Это также в интересах общества. Но начните с практических вещей: ваши урезания микроскопические и их видно только под микроскопом, и я со стороны "Isamaa" подарю вашему правительству за ту работу, что вы выполнили, маленький микроскоп.