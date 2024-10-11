Положение с конкурентоспособностью нашей экономики серьезное. Наш ВВП по реальному объему находится на уровне пятилетней давности. Цены повысились за четыре года на 40%. Вот уже десятый квартал у нас продолжается экономический спад. Прошлогодние прогнозы правительства относительно развития экономики оказались некомпетентными. На этот год правительство прогнозировало рост экономики на 2,7%. Теперь, по сути, предсказывают падение на 1%. К сожалению, политика правительства продолжается с этим бюджетом, усиливая экономический спад, и это неправильный курс.
Урмас Рейнсалу: Правительство идет неправильным курсом
Эксперты Банка Эстонии и самого правительства вынуждены теперь признать, что правительственный курс на повышение налогов окажет негативное влияние на уровень жизни наших людей и на наш экономический потенциал. Во-первых, повышение налогов приводит к дополнительной инфляции. Во-вторых, снижаются реальные доходы людей. Повышение цен в совокупности с ростом налогов создадут комбинацию, когда получающий среднюю зарплату человек потеряет в результате политики Каллас и Михала в следующем году одну зарплату. В-третьих, рост налогов снижает рост экономики. Само правительство оценивает, что это влияние составит 1,2%, "Luminor" в своем свежем прогнозе признает правительственный прогноз излишне оптимистичным и предсказывает уровень на процент ниже оценки правительства. Правительство в своем анализе оценивает, что из-за повышения налогов в следующем году работу потеряют тысячи человек, что подтвердил также Банк Эстонии.
Нарратив правительства, будто финансово действующей альтернативы повышению налогов не существует, неверен. Правительство объясняет необходимость повышения налогов в первую очередь дополнительными потребностями гособороны. В следующем году налоги и обременения вырастут в результате консолидированной политики Каллас и Михала на миллиард, однако, если сравнивать с запланированными предыдущей бюджетной стратегией на 2025 год расходами на оборону, то оборонные расходы вырастут номинально в соответствии с методикой НАТО всего на 25 миллионов евро.
Директор Государственного центра оборонных инвестиций летом подтвердил, что поставку боеприпасов на 1,6 миллиарда можно реализовать в полном объеме в 2025-2028 годах. Уместно исходить из военного отчета командующего Силами обороны и запланировать необходимую поставку боеприпасов в полном объеме в государственной бюджетной стратегии на 2025-2028 гг. Сейчас гособорона получит по сравнению с прежней госбюджетной стратегией дополнительные деньги на основе расчетов гособоронных расходов НАТО в объеме не 1,6 миллиарда евро, а 350 миллионов евро. Это реальность, а не слова.
Такой же фокус-покус царит в вопросе экономии управленческих расходов. Правительство обещало на 5% снизить в следующем году расходы на рабочую силу и хозяйственные расходы в сфере управления. Государственная бюджетная стратегия действительно приводит ссылку на урезание управленческих расходов. Это не 132 миллиона евро, господин Михал, а 0,15% ВВП, то есть наполовину меньше в 2025 году.
Переносы и добавляющиеся доходы бюджета министерства для организации администрирования выше, чем урезание бюджета. Пространство для маневра у правительства имеется. В этом году прогнозируют, что в бюджете останутся неиспользованными около 2 миллиардов евро, в прошлом году эта сумма составила 2,5 миллиарда евро.
Правительство предпочитает взвалить груз на плечи людей и предприятий. Принципиального урезания управленческих расходов в бюджете следующего года нет. Поведение правительства в случае как упомянутых мной гособоронных расходов, так и в случае экономии управленческих расходов не является честным.
Их слова и дела расходятся. И это очень серьезная проблема доверия. Этот бюджет лживый. "Isamaa" предлагает этому бюджету целостный альтернативный бюджет в виде предложения о поправках. Повышению налогов есть альтернатива, и вы знаете это, господин премьер-министр. Сократите управленческие расходы реально. Мы неоднократно призывали составить негативный бюджет уже в этом году. Обеспечьте налоговый мир. Используйте в полной мере зарубежные средства. Общество нуждается в оптимистическом виде на будущее, а не в неуверенности.
Сегодня главная задача - помочь экономике восстановиться. Нам необходимы налоговый мир, меньше бюрократии и диалог с предпринимателями. Наша вторая задача - принять решения по существу в области безопасности, хватит тянуть! Дорогой премьер-министр, скорректируйте политику правительства! Это также в интересах общества. Но начните с практических вещей: ваши урезания микроскопические и их видно только под микроскопом, и я со стороны "Isamaa" подарю вашему правительству за ту работу, что вы выполнили, маленький микроскоп.