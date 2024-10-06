Неделя Северных стран в Нарве погрузит в атмосферу уюта, благополучия, вдохновения

С 7 по 13 октября в Нарве пройдет традиционная Неделя Северных стран с ее разнообразными мероприятиями для всей семьи. В программе: выставка шведской литературы, семинары по медиа-грамотности и искусственному интеллекту, творческий бранч, интересные мастер-классы, а также семинары, посвященные финскому методу диалога тайм-аут.

Все желающие смогут словно бы погрузиться в атмосферу уюта и вдохновения, исследуя различные аспекты благополучия северных соседей.

- Благополучие - это не просто набор материальных благ, это состояние душевного комфорта, удовлетворенности жизнью и гармонии с окружающим миром. В течение недели мы будем исследовать различные аспекты благополучия: от физического и психического здоровья до социальных связей и устойчивого развития, - рассказал Евгений Тимощук, главный организатор.

Торжественное открытие Недели северных стран пройдет вечером 7 октября в Нарвской центральной библиотеке одновременно с открытием выставки "Между строк", которая проводится в сотрудничестве с посольством Швеции в Эстонии. Выставка посвящена влиянию литературы на жизнь человека и общество. Экспозиция составлена в сотрудничестве с представителями различных областей шведской литературы, которые делятся своими мыслями о роли и художественном значении литературы.

С полной программой мероприятий Недели Северных стран в Нарве можно ознакомиться на русском языке на веб-сайте Представительства Совета министров Северных стран в Эстонии.​

Большинство мероприятий бесплатные, на некоторые требуется предварительная регистрация.