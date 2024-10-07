Многие жители Ида-Вирумаа не уверены в своей финансовой состоятельности в новом году

Согласно данным опроса, 16% жителей Ида-Вирумаа абсолютно уверены, что в наступающем году у них будут финансовые затруднения.

По словам Софии Кирсимаа, руководителя "GS Core", предприятия, занимающегося долговым производством, экономическая незащищенность жителей Северо-Восточной Эстонии значительно выше, чем в других частях Эстонии.

"В опросе, проведенном год назад, уже была заметная разница между Ида-Вирумаа и другими регионами, но в этом году страх не справиться с повседневным обязательствами увеличился еще на пять процентных пунктов", - пояснила Кирсимаа и привела пример обратного: если в Харьюмаа полностью уверены в своей платежеспособности 20% опрошенных, то среди жителей Ида-Вирумаа таких всего 6%, то есть, более чем в три раза меньше.

Исследование также выявило большие различия между финансовом положением эстонских и русских респондентов. "Среди русских респондентов в два раза больше людей, которые в течение последнего года неоднократно задерживали оплату счетов из-за недостатка денег. Среди эстонцев этот показатель составил 9%, а среди русских респондентов - целых 18%", - поделилась Кирсимаа и уточнила, что среди эстонцев этот показатель за год не изменился, а вот среди русских он увеличился на пять процентных пунктов.

"Каждый третий из числа русских респондентов был вынужден брать кредит на повседневные расходы, то есть на оплату продуктов питания, жилищного кредита и коммунальных услуг, а в прошлом году это пришлось сделать каждому пятому респонденту", - добавила Кирсимаа.