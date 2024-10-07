Некоторые продукты за год подорожали, хотя топливо и электричество подешевели

По данным Департамента статистики, индекс потребительских цен в сентябре 2024 года снизился по сравнению с августом на 0,3%, а по сравнению с сентябрем прошлого года повысился на 3%. Товары стали дороже по сравнению с сентябрем прошлого года на 1,5%, а услуги - на 5,5%.

По словам руководителя группы статистики потребительских цен Департамента статистики Лаури Вески, в сентябре на индекс потребительских цен по сравнению с сентябрем прошлого года более всего повлияли изменения цен, связанные с продуктами питания и безалкогольными напитками, моторным топливом и маслами, а также с различными товарами и услугами.

- Из продуктов питания по сравнению с сентябрем прошлого года более всего, а именно на 57,1%, подорожали соки и сиропы, оливковое масло подорожало на 56,3%. При этом сахар подешевел на 20,1%, - отметил Вески.

По сравнению с тем же периодом прошлого года в сентябре 2024 года бензин стал дешевле на 11,9%, дизельное топливо - на 15,3%. Электричество подешевело в среднем на 5,2%.