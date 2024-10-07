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В дачном пригороде Нарвы горел садовый дом

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Пожар в частном доме на нарвской улице Палавузе.
Пожар в частном доме на нарвской улице Палавузе. Фото: Ida päästekeskus

Люди успели спастись из загоревшегося дома, но сам он в итоге пострадал сильно.

В воскресенье, 6 октября, в 16.27 по номеру центра тревог 112 поступило сообщение о том, что на нарвской улице Палавузе горит дом. Это место находится на дальнем краю садоводческого пригорода Кудрукюла, у границы с Нарва-Йыэсуу.

Люди смогли покинуть горевший дом и при этом они предусмотрительно вынесли на безопасное расстояние газовый баллон.

Прибывшие пожарные локализовали возгорание в 17.47.

Как сообщили затем в Идаском спасательном центре, пожар начался на первом этаже дома, но уничтожен огнем второй этаж. Причина возгорания еще устанавливается.

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