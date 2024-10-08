В последние месяцы в СМИ активно обсуждается снижение индексации пенсий или даже заморозка пенсий. Оправданием, как и в случае других дискуссий о сокращении, является плохое состояние государственного бюджета. Однако от замораживания пенсий больше всего пострадают наиболее уязвимые слои населения, и сильнее всего пострадает наш уезд. Поэтому, если вам придется выбирать между жесткой экономией за счет пенсионеров и повышением налогов, правильный выбор - дальнейшее повышение налогов!
Марк Герасименко: Лучше высокие налоги, чем низкие пенсии
Летом в нынешней правительственной коалиции обсуждалось также снижение щедрости индексации пенсий. К счастью, инициатива не была реализована, поскольку с ней не согласились социал-демократы. Это правда, что пенсионеры по-прежнему столкнутся с небольшим повышением налогов, поскольку двухпроцентный налог на обеспечение безопасности будет удерживаться со всех доходов.
К сожалению, Кристина Каллас, руководитель "Eesti 200", занимающая должность министра образования, считает, что пенсии следует начинать пересматривать заново. В частности, она выразила мнение, что индексацию пенсий необходимо "пересмотреть", поскольку, по ее мнению, "социальные расходы, большую часть которых составляют пенсии, растут чрезвычайно быстро".
Но правильно ли говорить, что в росте социальных расходов в Эстонии виновата индексация пенсий? Строго говоря, механизм индексации пенсий в значительной степени является самофинансируемым.
А именно: пенсионный индекс Эстонии на 80 процентов состоит из изменения поступлений пенсионной страховой части социального налога в течение года, предшествовавшего индексации, и только на 20 процентов - из изменения индекса потребительских цен, то есть инфляции. Иными словами, если поступления социального налога, которые зависят от размера заработной платы, не увеличатся, то повышения пенсий во многом удастся избежать.
Если в чем и можно винить пенсионный индекс Эстонии, так это в отсутствии щедрости. Давайте сравним пенсионный индекс Эстонии с нынешней системой в Великобритании. Там государственные пенсии индексируются каждый год либо на 2,5 процента, либо на рост цен предыдущего года, либо на рост средней зарплаты - в зависимости от того, какой показатель больше.
"Я считаю, что лучше платить больше налогов, чем заставлять наших родителей, бабушек и дедушек томиться в нищете".Марк Герасименко, член правления SDE в регионе Ида-Вирумаа
Давайте проведем небольшой мысленный эксперимент. Согласно официальной статистике, потребительские цены в Эстонии в 2022 году выросли на 19,4 процента. Однако поскольку поступления социального налога выросли существенно меньше, значение пенсионного индекса, введенного в апреле 2023 года, составило всего 1,139, то есть пенсии выросли всего на 13,9 процента. Однако по британской системе повышение пенсий составило бы те же 19,4 процента.
Другими словами: в годы, когда рост цен в Эстонии опережает рост заработной платы, рост пенсий ниже роста цен; а в годы, когда рост заработной платы превышает рост цен, рост пенсий ниже роста заработной платы. В Великобритании такая проблема исключена.
В результате текущего пенсионного индекса Эстонии доля пенсионеров, живущих в относительной бедности, с годами увеличилась. Если в 2014 году, по данным Евростата, 32,6 процента эстонозмельцев старше 65 лет жили в относительной бедности, то к 2023 году этот показатель увеличится до 46,8 процента. Повторяю: почти каждый второй пожилой человек в Эстонии живет в относительной бедности.
Правда, в 2022 году ситуация с бедностью пожилых людей была еще хуже, но и в 2023 году Эстония возглавила список относительной бедности для пенсионеров - ни в одной другой стране Евросоюза доля пенсионеров, отнесенных к категории бедных, не была столь высокой. Второе и третье места в этом неудачном списке занимают Латвия и Литва, но доля бедных пенсионеров там составляет 40,1 и 36,1 процента соответственно - значительно меньше, чем в Эстонии.
Стоит подчеркнуть, что ситуация среди пенсионеров-одиночек еще хуже: в 2022 году в относительной бедности жили 79,1 процента эстонцев в возрасте от 65 лет.
Больше всего по Ида-Вирумаа ударит заморозка пенсий или снижение индексации. По состоянию на начало этого года люди старше 65 лет составляли 27,52 процента населения нашего уезда - это самый крупный показатель в Эстонии. Если в будущем пенсии вырастут меньше, чем прогнозировалось ранее, пострадает уровень жизни пожилых людей, а также их покупательная способность. А поскольку пожилые люди составляют в Ида-Вирумаа исключительно большую часть населения, изменение их покупательной способности влияет и на судьбу предприятий, которые обслуживают местных клиентов, больше, чем в других уездах.
А вот в одном Кристина Каллас права: устойчивость пенсионной системы Эстонии сомнительна. Однако "главным виновником" является не индексация, а старение населения. Пенсионный индекс основан на увеличении поступлений социального налога, поэтому пенсии не увеличатся, если не увеличатся налоговые поступления. Однако механизма учета увеличения количества пенсионеров не предусмотрено. А старение населения из-за рождаемости, которая десятилетиями находится ниже восстановительного уровня, означает, что каждый год соотношение трудоспособного возраста и пенсионеров меняется в пользу пенсионеров.
Но не поэтому ли мы должны отказаться от индексации пенсий или повысить пенсионный возраст, как предлагает экс-министр из рядов "Isamaa" Тынис Палтс? Может быть, люди трудоспособного возраста могли бы вместо этого платить больше налогов, чтобы пожилые люди - их родители, бабушки и дедушки - получали достойную пенсию? Может быть, просто надо увеличить пенсионную часть социального налога?
Почему нельзя влить в государственную пенсионную систему деньги из налога на прибыль предприятий? Напомним, правительство решило ввести временный налог на обеспечение на 2026-2028 годы, одна часть которого представляет собой двухпроцентный налог на прибыль предприятий, применяемый ко всей прибыли. В 2026 году запланированный сбор налогов составит 157 миллионов евро. Возможно, этот налог можно было бы сохранить и после 2028 года и вместо отмены его можно было бы повысить, скажем, до 7 процентов? Если двухпроцентный подоходный налог с предприятий принесет в государственный бюджет 157 миллионов евро, то дополнительные пять процентов будут означать почти 400 миллионов евро налоговых поступлений в год. Это было бы существенным дополнением к нынешнему государственному пенсионному страхованию в размере 3,13 миллиарда евро.
Я думаю, что лучше платить больше налогов, чем заставлять наших родителей, бабушек и дедушек томиться в нищете.