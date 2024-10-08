Марк Герасименко: Лучше высокие налоги, чем низкие пенсии

Почему нельзя влить в государственную пенсионную систему деньги из налога на прибыль предприятий? Напомним, правительство решило ввести временный налог на обеспечение на 2026-2028 годы, одна часть которого представляет собой двухпроцентный налог на прибыль предприятий, применяемый ко всей прибыли. В 2026 году запланированный сбор налогов составит 157 миллионов евро. Возможно, этот налог можно было бы сохранить и после 2028 года и вместо отмены его можно было бы повысить, скажем, до 7 процентов? Если двухпроцентный подоходный налог с предприятий принесет в государственный бюджет 157 миллионов евро, то дополнительные пять процентов будут означать почти 400 миллионов евро налоговых поступлений в год. Это было бы существенным дополнением к нынешнему государственному пенсионному страхованию в размере 3,13 миллиарда евро.