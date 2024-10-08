Вт, 8.10.2024
Погода
Гороскоп
Игра
ПОДПИСКА
РЕДАКЦИЯ
КОНТАКТЫ
ДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
РЕКЛАМА
EST
Для подписчиков

Поговорить по душам, спеть и зарядиться эмоциями Русский театр Эстонии начинает экспериментальный проект в Ида-Вирумаа

Copy
Александр Кучмезов надеется, что предстоящие встречи дадут заряд эмоций как зрителям, так и артистам.
Александр Кучмезов надеется, что предстоящие встречи дадут заряд эмоций как зрителям, так и артистам. Фото: Jelena Ivanova

Новый формат общения со зрителями позволит идавирусцам ближе познакомиться не только с талантами актеров Русского театра, но и узнать об их профессиональном пути, обсудить репертуар театра и подискутировать о роли театра в современном обществе. Цикл встреч начнется в Нарве 20 октября в 18.00 в Доме культуры "Ругодив".

Руководитель нового проекта - выходец из Ида-Вирумаа, актер Русского театра Александр Кучмезов.

- Каждый год мы говорим о том, что наш театр должен чаще бывать в Ида-Вирумаа, и хотя регулярно привозим свои постановки, местные жители говорят, что хотели бы видеть их чаще, потому что не все могут добраться до столицы. К сожалению, большие спектакли вывозить сложно и дорого. Но нам тоже хочется больше общения. В ходе обсуждения вариантов родилась идея открыть новое направление - творческие встречи со зрителями. Театр - это не здание и сцена, а эмоции, которые зрители получают от разных историй. В данном случае открываются сами артисты.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Культура
Наверх