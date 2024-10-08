Новый формат общения со зрителями позволит идавирусцам ближе познакомиться не только с талантами актеров Русского театра, но и узнать об их профессиональном пути, обсудить репертуар театра и подискутировать о роли театра в современном обществе. Цикл встреч начнется в Нарве 20 октября в 18.00 в Доме культуры "Ругодив".
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Поговорить по душам, спеть и зарядиться эмоциями ⟩ Русский театр Эстонии начинает экспериментальный проект в Ида-Вирумаа
Руководитель нового проекта - выходец из Ида-Вирумаа, актер Русского театра Александр Кучмезов.
- Каждый год мы говорим о том, что наш театр должен чаще бывать в Ида-Вирумаа, и хотя регулярно привозим свои постановки, местные жители говорят, что хотели бы видеть их чаще, потому что не все могут добраться до столицы. К сожалению, большие спектакли вывозить сложно и дорого. Но нам тоже хочется больше общения. В ходе обсуждения вариантов родилась идея открыть новое направление - творческие встречи со зрителями. Театр - это не здание и сцена, а эмоции, которые зрители получают от разных историй. В данном случае открываются сами артисты.