Поговорить по душам, спеть и зарядиться эмоциями Русский театр Эстонии начинает экспериментальный проект в Ида-Вирумаа

- Каждый год мы говорим о том, что наш театр должен чаще бывать в Ида-Вирумаа, и хотя регулярно привозим свои постановки, местные жители говорят, что хотели бы видеть их чаще, потому что не все могут добраться до столицы. К сожалению, большие спектакли вывозить сложно и дорого. Но нам тоже хочется больше общения. В ходе обсуждения вариантов родилась идея открыть новое направление - творческие встречи со зрителями. Театр - это не здание и сцена, а эмоции, которые зрители получают от разных историй. В данном случае открываются сами артисты.