РЕФЕРЕНДУМ Жители Йыхви и Тойла выскажутся насчет объединения их волостей

На вопросы можно будет отвечать как в электронном виде, так и на бумаге. Электронный опрос будет проходить в веб-среде VOLIS с 11 по 16 ноября. На бумаге свое мнение можно будет выразить в пункте опроса, который будет работать в обоих самоуправлениях 14, 15 и 17 ноября.