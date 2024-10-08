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РЕФЕРЕНДУМ Жители Йыхви и Тойла выскажутся насчет объединения их волостей

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Главным аргументом в пользу объединения Йыхви и Тойла называли то, что устройство жизни жителей этих самоуправлений связано с обеими волостями. Если тойласцы ездят в Йыхви на работу и получают там разные услуги, то для многих йыхвисцев Тойла является привычным местом отдыха. На снимке - публика наслаждается одним из крупнейших музыкальных мероприятий уезда "Viru Laul 2024", которое состоялось прошлым летом.
Главным аргументом в пользу объединения Йыхви и Тойла называли то, что устройство жизни жителей этих самоуправлений связано с обеими волостями. Если тойласцы ездят в Йыхви на работу и получают там разные услуги, то для многих йыхвисцев Тойла является привычным местом отдыха. На снимке - публика наслаждается одним из крупнейших музыкальных мероприятий уезда "Viru Laul 2024", которое состоялось прошлым летом. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

В ходе референдума, который пройдет в середине ноября, жители Йыхвиской и Тойлаской волостей смогут высказать свое мнение о возможном объединении двух самоуправлений.

На вопросы можно будет отвечать как в электронном виде, так и на бумаге. Электронный опрос будет проходить в веб-среде VOLIS с 11 по 16 ноября. На бумаге свое мнение можно будет выразить в пункте опроса, который будет работать в обоих самоуправлениях 14, 15 и 17 ноября.

Откроют только один пункт опроса

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Ключевые слова

Йыхви
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