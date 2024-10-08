В ходе референдума, который пройдет в середине ноября, жители Йыхвиской и Тойлаской волостей смогут высказать свое мнение о возможном объединении двух самоуправлений.
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РЕФЕРЕНДУМ ⟩ Жители Йыхви и Тойла выскажутся насчет объединения их волостей
На вопросы можно будет отвечать как в электронном виде, так и на бумаге. Электронный опрос будет проходить в веб-среде VOLIS с 11 по 16 ноября. На бумаге свое мнение можно будет выразить в пункте опроса, который будет работать в обоих самоуправлениях 14, 15 и 17 ноября.