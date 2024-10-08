Душевное здоровье принесет музыка Баха в арт-клубе "Ro-Ro"

"Ночную медитацию с Бахом" проведут доктор музыкальной терапии Алисе Пехк и исполнитель на маримбе Танель Эйко Новиков.

- Маримба - это инструмент с мистическим глубоким звуком, уносящий слушателей в неповторимый музыкальный космос, - уверяет молодой музыкант.

В программу вечера входят сольные произведения Баха - сюита для виолончели №6 до-мажор и скрипичная соната №1 соль-минор.

- На этом особенном концерте мы хотим помочь осознать прекрасную возможность, предлагаемую музыкой - прислушаться и раскрыть посредством музыки самих себя, - пояснила музыкальный терапевт Алисе Пехк.

Можно погрузиться в свой внутренний мир

- Музыка - это зеркало: слушая музыку, мы слушаем по сути себя. То, что мы испытываем, слушая музыку, и какие ассоциации создаем, расскажет нам о нас самих. Это является отражением происходящего в самых глубинах нашей души. Чем больше мы будем знать о том, что кроется и происходит в нас, тем лучше сможем управлять собой и своей жизнью, тем крепче будут наше душевное здоровье и общее благополучие, - добавила она.

Концерт будет проходить с самопогружением, без аплодисментов. После прослушивания музыки публика получит возможность поучаствовать в дискуссии с музыкальным терапевтом и исполнителем, чтобы узнать, почему музыка создает те или иные картины и эмоции, что это говорит о слушателе, как можно истолковать и использовать полученную информацию.

- Погрузиться в свой внутренний мир и поделиться полученными впечатлениями - это добровольное дело слушателей, концертом можно при желании насладиться и в качестве обычного посетителя, - отметила инициатор серии душевного здоровья Хейли Ваус-Тамм.

Днем ждут школьников

Концерт начнется в 20.30. Днем этот же концерт могут посетить в арт-клубе абитуриенты Нарвской эстонской гимназии. "Целью будет знакомство молодежи с концертом классической музыки и создание привычки ходить на такие концерты. Семьи часто ходят на концерты с маленькими детьми, а подростки отвыкают от посещения как театра, так и концертов", - объяснила Хейли Ваус-Тамм.

Концерт-релаксация состоится в рамках программы "Нарва - осенняя столица" и в сотрудничестве с Нарвской эстонской гимназией. Его поддерживают Мартин Напа, город Нарва и "Капитал культуры" Эстонии.