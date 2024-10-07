Заблудившегося в лесу мужчину обнаружили с вертолета и подняли на борт с помощью лебедки

Днем 4 октября полиция получила сообщение, что в Алутагузеской волости группа людей выехала утром на отдых в лес и договорилась встретиться в 16 часов у машины, чтобы поехать домой, однако один входивший в компанию мужчина 79-летнего возраста к автомобилю не вышел. Так как у него имелся при себе телефон, то быстро выяснилось, что он заблудился где-то на болоте и не может выбраться из леса. Тогда позвонили в центр тревоги, и полиция начала поисковую операцию.

На место происшествия отправляли все больше вспомогательных сил, начиная с патрулей и дронов и заканчивая служебными собаками. Район прочесали с собаками местами на расстояние до 10 километров. С наступлением темноты использовали ракеты, чтобы указать нуждающемуся в помощи направление движения, но, к сожалению, и это результата не дало. К поискам привлекли авиаотряд Департамента полиции и погранохраны, вертолетному экипажу которого удалось в преддверии ночи установить местонахождение заблудившегося.

Так как место его обнаружения было болотистым, то полиция подняла заблудившегося в вертолет с помощью лебедки и доставила на кордон. Скорая помощь признала состояние здоровья мужчины хорошим, и патруль доставил его домой.

Командир эскадрильи авиаотряда Андрес Рахкема сказал, что заблудившийся и сам очень хорошо сотрудничал со спасателями.

- Прибыв на место происшествия, мы сразу получили обратную связь, что мужчина видел, как над ним пролетал этот вертолет. Мы велели ему направить светящийся экран телефона вверх и с помощью мощных устройств ночного видения очень быстро обнаружили этот источник света. Дальше началась уже работа над тем, как вызволить пожилого мужчину из болота. С учетом сложности ландшафта, мы решили поднять его на борт с помощью лебедки, - рассказал Рахкема.

Он добавил, что, заблудившись в лесу, надо избегать телефонных разговоров с посторонними людьми, ведь такие звонки напрасно разрядят аккумулятор устройства. "Аккумулятор нужно беречь, ведь если полиция потеряет возможность общаться с попавшим в беду, то в общем случае увеличится и время, пока помощь прибудет на место", - объяснил Рахкема.