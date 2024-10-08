Йыхви создаст на бывшей шахте станцию отходов

- Потребность в этом существует уже давно, а особенно серьезным положение стало этой весной, когда уйкалаская свалка была временно закрыта, - сказал помощник йыхвиского волостного старейшины Ильмар Аун. По его словам, станция отходов - это не свалка, а место временного складирования отходов, где будут принимать только сортированные отходы, начиная с бытовой электроники и заканчивая текстильными и древесными отходами.

По словам Ауна, территория бывшей шахты по улице Сомпа, 38а - это не самое подходящее место в смысле строительства, ведь над ней проходит линия высокого напряжения и там нет коммуникаций, однако, с другой стороны, это место подходящее, так как расположено на бывшей промышленной территории, туда имеется хороший доступ для транспорта, да и от жилых районов оно расположено в удалении.