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Бывший волостной старейшина Люганузе Марья-Лийза Вейзер вышла из состава волостного собрания

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Марья-Лийза Вейзер, работающая старейшиной в районе Мустамяэ (Таллинн), сказала, что, поскольку жизнь привела ее в Таллинн, она больше не может быть депутатом волостного собрания Люганузе.
Марья-Лийза Вейзер, работающая старейшиной в районе Мустамяэ (Таллинн), сказала, что, поскольку жизнь привела ее в Таллинн, она больше не может быть депутатом волостного собрания Люганузе. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Бывший волостной старейшина Люганузе Марья-Лийза Вейзер сложила полномочия члена волостного собрания, поскольку сменила место жительства.

Избирательная комиссия волости Люганузе досрочно прекратила полномочия Вейзер на основании статьи закона, которая предусматривает досрочное прекращение полномочий члена собрания, если член собрания больше не проживает в том же самоуправлении.

- Жизнь привела меня в Таллинн. Поскольку и моя семья, и моя работа старейшиной в районе Мустамяэ, и мое фактическое место жительства находятся в Таллинне, я по закону больше не могу быть членом волостного собранияЛюганузе, - сказала Вейзер "СП".

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