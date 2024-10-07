Бывший волостной старейшина Люганузе Марья-Лийза Вейзер вышла из состава волостного собрания

Избирательная комиссия волости Люганузе досрочно прекратила полномочия Вейзер на основании статьи закона, которая предусматривает досрочное прекращение полномочий члена собрания, если член собрания больше не проживает в том же самоуправлении.

- Жизнь привела меня в Таллинн. Поскольку и моя семья, и моя работа старейшиной в районе Мустамяэ, и мое фактическое место жительства находятся в Таллинне, я по закону больше не могу быть членом волостного собранияЛюганузе, - сказала Вейзер "СП".