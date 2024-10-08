"Серебряная точка" сезона Дениса Шалкаускаса на чемпионате Эстонии

Денис Шалкаускас рассказал, что хотел бы пробежать примерно на минуту быстрее, но нужно учитывать, что на дистанции Тартуского полумарафона есть несколько сложных подъемов. Помимо прочего, за несколько километров до конца нужно было подняться на Тоомемяэ по улице Лосси. "Я знал, что Леонид [Лацепов] сильнее меня в полумарафоне, но за пять километров до финиша он был всего на 100 метров впереди. На последнем километре у меня так сильно начал болеть бок, что я ничего не мог с этим поделать. При этом ноги у меня были легкие, я чувствовал, что могу бежать еще быстрее".