87-летний нарвитянин Владимир Малинов в Тарту в беге на 10 км оставил позади сотню конкурентов

Малинов показал свой лучший результат в этом году, преодолев дистанцию за 1 час 16 минут 59 секунд, что составляет среднюю скорость движения почти 8 километров в час. Теперь его время было более чем на 10 минут меньше показанного в сентябре на осеннем забеге в Таллинне.