87-летний Владимир Малинов из Нарвы в субботу пробежал 10 км на Тартуском городском марафоне, оставив позади сотни более молодых участников.
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87-летний нарвитянин Владимир Малинов в Тарту в беге на 10 км оставил позади сотню конкурентов
Малинов показал свой лучший результат в этом году, преодолев дистанцию за 1 час 16 минут 59 секунд, что составляет среднюю скорость движения почти 8 километров в час. Теперь его время было более чем на 10 минут меньше показанного в сентябре на осеннем забеге в Таллинне.
В стартовом коридоре бегун из Нарвы крикнул своим коллегам-конкурентам: "Вы деда-то не оставляйте!". На самом же деле Малинов оказался даже шустрее сотни участников. На дистанции 10 км к финишу добрались лишь 1710 участников, Малинов занял 1370-е место.