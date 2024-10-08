ОДИН ВОПРОС Почему в Эстонии интернет более дорогой и медленный, чем у соседей?

- У нас в Эстонии люди проживают более разбросанно, и мы можем сказать, что люди в Мустамяэ и в Ласнамяэ по сути оплачивают интернет людей в Кадрина. То есть при оказании такой услуги велик объем инвестирования, а поскольку Эстония заселена намного реже, чем Латвия и Литва и у нас высокая скорость интернета недоступна не только в центре городов, но и по всей стране, то по сути это довольно сильно влияет на результат. Кроме того, на результат влияет и то, что примерно треть расходов - это стоимость электроэнергии для поддержки сети. Входящая в цену цена электроэнергии у нас, как мы знаем, - тоже не самая низкая в мире, так что и это тоже отражается на цене.