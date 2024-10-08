Большой пожар с вероятностью взрыва вспыхнул в Тойлаской волости

Сразу несколько очевидцев в понедельник, 7 октября, в 22.53 сообщили в центр тревог о больших языках пламени, наблюдаемых в деревне Пеэри, что в Тойлаской волости.

Выяснилось, что там загорелся гараж, и что в нем находились газовые баллоны, один из которых, возможно, уже взорвался. К моменту прибытия спасателей здание гаража и вещи вокруг него полыхали открытым пламенем.

Как сообщили потом в Идаском спасательном центре, огонь они потушили приблизительно за полтора часа, к 00.49. На утро вторника спасатели снова приехали на место происшествия для проверки обстановки.

Причина возникновения пожара еще выясняется.