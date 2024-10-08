Двое пожилых людей сообщили мошенникам свои личные данные, в результате лишившись крупной суммы денег. В обоих случаях мошенники взяли кредиты на имя жертв, а затем забрали деньги с их счетов, о чем рассказывает Rus.ERR со ссылкой на полицейскую сводку преступлений в Ида-Вирумаа за минувшие сутки.
У телефонных мошенников был пятизначный улов за одни сутки
Одному 66-летнему мужчине позвонили в начале октября от имени якобы работника Пенсионного департамента, попросив назвать личный код для совершения различных операций, а также ввести PIN-код Smart ID. Сразу после этого жертве позвонил другой мошенник, представившийся сотрудником отдела безопасности "Swedbank" и заявивший, что мошенники пытаются снять деньги со счета мужчины и взять на его имя кредит. Для защиты счета жертву попросили несколько раз ввести PIN-коды его Smart ID. Вводя эти коды, мужчина в действительности подписался под получением на свое имя нескольких кредитов, которые были сразу переведены на другие счета. Сумма ущерба - 16360 евро.
Похожий случай произошел 7 октября, когда 75-летней жительнице позвонили от имени телефонной компании "Tele2", попросив назвать личный код для продления договора. Сразу после этого жертве позвонил другой мошенник, представившийся сотрудником отдела безопасности "Swedbank" и заявивший, что мошенники пытаются снять деньги со счета женщины. И в этом случае тоже женщина подписалась под получением на свое имя нескольких кредитов, которые были сразу переведены на чужие счета. Сумма ущерба - около 16000 евро.