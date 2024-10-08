У телефонных мошенников был пятизначный улов за одни сутки

Одному 66-летнему мужчине позвонили в начале октября от имени якобы работника Пенсионного департамента, попросив назвать личный код для совершения различных операций, а также ввести PIN-код Smart ID. Сразу после этого жертве позвонил другой мошенник, представившийся сотрудником отдела безопасности "Swedbank" и заявивший, что мошенники пытаются снять деньги со счета мужчины и взять на его имя кредит. Для защиты счета жертву попросили несколько раз ввести PIN-коды его Smart ID. Вводя эти коды, мужчина в действительности подписался под получением на свое имя нескольких кредитов, которые были сразу переведены на другие счета. Сумма ущерба - 16360 евро.