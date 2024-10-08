Алутагузеская волостная управа приняла на работу известную телевизионную персону

До конца года Делло будет трудиться в Алутагузеской волости на полставки, так как продолжит работу и на других должностях. Однако с нового года волостное управление должно стать ее основным местом работы.

Алутагузеский волостной старейшина Тауно Выхмар сказал, что Делло отобрали среди 11 кандидатов в ходе конкурса, ее зарплата на полставки составит 1500 евро.

По словам Выхмара, в конкурсе участвовал еще один хороший кандидат из Таллинна, но он сам отказался от дальнейшего участия. Еще часть кандидатов не отвечали требованиям, а пара претендетов даже не знали эстонский язык.

Выхмар хочет, чтобы Делло помогала лучше разъяснять людям деятельность волостного управления и кроме того занималась проектами развития. "Чтобы и снаружи лучше было видно, что мы в волостном доме думаем и чего хотим. Мы каждый день принимаем решения для того, чтобы завтрашний день стал лучше, а не для того, чтобы, приняв какие-нибудь решения, мы из откликов узнавали, что это было сделано неправильно или являлось бессмысленным занятием. Мы хотиим, чтобы жители волости вовремя получали объективную информацию и исчезло основанное на предположениях линчевание", - сказал Выхмар.

Сама Керли Делло отметила, что планировала уйти из Сил обороны Эстонии, так как чувствовала, что отдала им все, что могла. "В моей жизни в плане работы происходили как раз такие десятилетние циклы, и я сама искала новую работу. Руководителей по связям с общественностью ищут довольно часто, и это меня заинтересовало", - рассказала Делло, являющаяся уроженкой Ляэне-Вирумаа и проживающая теперь в Раквере, хотя через родных она связана также с Ида-Вирумаа.

Керли Делло работала в "Viru-R-Raadio" и "Kuku raadio", а также на телеканале TV1. Более широкую известность она получила во время работы в утренней программе ЭТВ "Terevisioon". Она была также новостным ведущим "Актуальной камеры". Последние десять лет Делло работала в Эстонских силах обороны продюсером-редактором аудио-, фото- и видео-группы центра стратегической коммуникации.