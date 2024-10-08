Сотню нарвских педагогов предупредили о возможном увольнении в 2026 году

- С одной стороны, это требование уже действует, но до 2026 года, если человек уже работает, есть возможность продолжить работать. У людей есть два года, и на самом деле сейчас уже ситуация показывает, что, наверное, необоснованно ждать, что требования будут отменены или смягчены. Я думаю, что нужно к ним относиться очень серьезно. И да, есть еще время, а с другой стороны, есть все возможности, чтобы их выполнить, - прокомментировала для ERR руководитель отдела культуры Нарвcкой горуправы Лариса Дегель.