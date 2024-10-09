Есть пока только пара сообщений о поддельных монетах номиналом 2 евро, но это уже повод насторожиться.
В Нарве обнаружены фальшивые евромонеты
Полиция получила сообщение о том, что в Нарве на автозаправке и в продуктовом магазине по Таллиннскому шоссе в Нарве обнаружились фальшивые монеты в 2 евро.
Полиция завела уголовное дело и начала расследование.
Как сообщили в Идаской префектуре департамента полиции и погранохраны, поддельные монеты отправлены на экспертизу для определения их происхождения.