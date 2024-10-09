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В Нарве обнаружены фальшивые евромонеты

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Новые монеты достоинством два евро, посвященные национальному цветку.
Новые монеты достоинством два евро, посвященные национальному цветку. Фото: Eesti Pank

Есть пока только пара сообщений о поддельных монетах номиналом 2 евро, но это уже повод насторожиться.

Полиция получила сообщение о том, что в Нарве на автозаправке и в продуктовом магазине по Таллиннскому шоссе в Нарве обнаружились фальшивые монеты в 2 евро.

Полиция завела уголовное дело и начала расследование.

Как сообщили в Идаской префектуре департамента полиции и погранохраны, поддельные монеты отправлены на экспертизу для определения их происхождения.

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