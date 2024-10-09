На оживленном перекрестке Сымеру 9 октября приблизительно в 11 часов дня столкнулись легковой автомобиль "Renault" и автобус компании "Ecolines", курсирующий между Таллинном и Санкт-Петербургом. Как передает "Postimees", пожилому водителю легковой машины понадобилась медпомощь.
На шоссе Таллинн-Нарва столкнулись автобус "Ecolines" и легковушка
Пассажирам и водителю рейсового автобуса медицинская помощь не потребовалась, уточняет корреспондент "Postimees".
Водитель автобуса, следовавшего в сторону Нарвы, рассказал, что заметил встречный "Renault" издалека.
- Я понял, что он собирается повернуть налево и начал снижать скорость. Но в последний момент он повернул прямо передо мной, - рассказал водитель автобуса. - Я помог пожилой женщине выбраться из машины. Она пострадала.