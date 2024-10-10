Неделя народных домов Эстонии под названием "Meie inimesed" ("Наши люди") пройдет с 14 по 20 октября по всей Эстонии. В Ида-Вирумаа она начнется уже в воскресенье, когда малышовый хор "Päikesekillukesed" расскажет в Вокаском народном доме о своем пути на праздник песни.
Неделя народных домов познакомит с действующими там людьми и коллективами
Объединение народных домов Эстонии поставило в этом году перед собой цель рассказать о людях, действующих в народных домах, и выразить им признательность, будь то выступающие на сцене или остающиеся за ней люди, находящиеся в зале самодеятельные артисты или зрители - все они вносят свой вклад в обогащение культурной жизни Эстонии и служат гарантами жизнеспособности народных домов. Более широкая цель проводимой вот уже во второй раз тематической недели - увеличить осведомленность людей о необходимости и важности народных домов.
Всех приглашают участвовать в проводимых в народных домах выставках, концертах, тренировках, танцевальных вечерах, учебных комнатах и многом другом.
Познакомят со своей кухней
В воскресенье, 13 октября в 16 часов малышовый хор Тойлаской гимназии "Päikesekillukesed" пригласит всех желающих в Вокаский народный дом, чтобы познакомить со своей деятельностью. Показательная репетиция-концерт продемонстрирует, насколько хорошо хор готов к проводимому следующим летом празднику песни.
- Мы подошли к тому, что песни начинают обретать образ. В рамках Недели народных домов мы расскажем о своем песенном пути на праздник, то есть о своей творческой кухне: о том, каковы наши еженедельные репетиции, что и как мы на них делаем и каким образом учимся, - объяснила руководитель "Päikesekillukesed" Ану Пунгас.
По ее словам, они вспомнят также о предыдущем празднике, включив в ряды певцов тех ребят, которые по возрасту в малышовый хор уже не ходят, и вместе с ними исполнят некоторые песни предыдущего праздника.
Во вторник, 15 октября в 19 часов "Voka Vokaal" под руководством Якко Малтиса пригласит на концерт в Тойлаский общественный дом. Хор взрослых готов расти и покажет, чему научился и что репетировал до сих пор.
Люганузеский центр культуры приглашает всех на день открытых дверей в кружках по интересам. В Сондаском общинном доме, в Майдласком, Люганузеском и Кивиылиском народных домах, а также в Доме культуры Пюсси можно будет найти подходящее для себя занятие в часы досуга среди примерно тридцати кружков по интересам, начиная с танцев и песен и заканчивая йогой и самообороной. Предварительно договорившись с руководителями, можно будет в течение всего октября понаблюдать за работой кружков по интересам.
От похода с фонарями до лежачего концерта
Программа народных домов Алутагузеской волости будет на следующей неделе очень пестрой. Уже только в Мяэтагузеском народном доме и его окрестностях пройдет несколько мероприятий. 16 октября в 18 часов в народном доме откроется выставка работ Тийны Тынурист "Tikitud unistused" ("Вышитые мечты"). В тот же день в 19 часов Хелди Айа поведет в поход с фонарями, в котором можно будет услышать интересные истории о Мяэтагузе. Поход примерно на три километра стартует от Мяэтагузеского народного дома. С собой стоит захватить фонарь или карманный фонарик.
17 октября в 18 часов в Мяэтагузеском народном доме можно будет посетить лежачий концерт с тибетскими поющими чашами. В путешествии по миру звуков участников будут сопровождать наряду с тибетскими поющими чашами гонг, этнические инструменты и шаманский бубен. Звуки помогут расслабиться, тело и душа получат долгожданный отдых.