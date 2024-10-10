Неделя народных домов познакомит с действующими там людьми и коллективами

Во вторник, 15 октября в 19 часов "Voka Vokaal" под руководством Якко Малтиса пригласит на концерт в Тойлаский общественный дом. Хор взрослых готов расти и покажет, чему научился и что репетировал до сих пор.

Люганузеский центр культуры приглашает всех на день открытых дверей в кружках по интересам. В Сондаском общинном доме, в Майдласком, Люганузеском и Кивиылиском народных домах, а также в Доме культуры Пюсси можно будет найти подходящее для себя занятие в часы досуга среди примерно тридцати кружков по интересам, начиная с танцев и песен и заканчивая йогой и самообороной. Предварительно договорившись с руководителями, можно будет в течение всего октября понаблюдать за работой кружков по интересам.

От похода с фонарями до лежачего концерта

Программа народных домов Алутагузеской волости будет на следующей неделе очень пестрой. Уже только в Мяэтагузеском народном доме и его окрестностях пройдет несколько мероприятий. 16 октября в 18 часов в народном доме откроется выставка работ Тийны Тынурист "Tikitud unistused" ("Вышитые мечты"). В тот же день в 19 часов Хелди Айа поведет в поход с фонарями, в котором можно будет услышать интересные истории о Мяэтагузе. Поход примерно на три километра стартует от Мяэтагузеского народного дома. С собой стоит захватить фонарь или карманный фонарик.

17 октября в 18 часов в Мяэтагузеском народном доме можно будет посетить лежачий концерт с тибетскими поющими чашами. В путешествии по миру звуков участников будут сопровождать наряду с тибетскими поющими чашами гонг, этнические инструменты и шаманский бубен. Звуки помогут расслабиться, тело и душа получат долгожданный отдых.