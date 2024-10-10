ОДИН ВОПРОС Почему отложено строительство участка шоссе Йыхви-Тойла?

- Были бы у нас деньги, мы строили бы во всех направлениях, мы асфальтировали бы во всех направлениях, боролись бы с пылью везде и сразу. Но, как известно, денег всегда не хватает и приходится делать выбор. Если подумать, например, о наших оборонных потребностях и сравнить направление Таллинн-Нарва и Таллинн-Пярну, а также прикинуть, что является сейчас для нас приоритетным, то лично я считаю верным, что мы развиваем сейчас пярнуское направление в рамках такого преимущественного проекта, учитывая, что это наши ворота в Европу и при необходимости станет также воротами для наших союзников.