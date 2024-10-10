Департамент шоссейных дорог положил под сукно проект обновления участка шоссе Таллинн-Нарва между Йыхви и Тойла, хотя проектные работы уже выполнены. Вопрос об этом задал министру инфраструктуры Владимиру Свету на этой неделе на парламентском инфочасе член Рийгикогу Арво Аллер.
ОДИН ВОПРОС ⟩ Почему отложено строительство участка шоссе Йыхви-Тойла?
Министр инфраструктуры Владимир Свет:
- Были бы у нас деньги, мы строили бы во всех направлениях, мы асфальтировали бы во всех направлениях, боролись бы с пылью везде и сразу. Но, как известно, денег всегда не хватает и приходится делать выбор. Если подумать, например, о наших оборонных потребностях и сравнить направление Таллинн-Нарва и Таллинн-Пярну, а также прикинуть, что является сейчас для нас приоритетным, то лично я считаю верным, что мы развиваем сейчас пярнуское направление в рамках такого преимущественного проекта, учитывая, что это наши ворота в Европу и при необходимости станет также воротами для наших союзников.
Лично я считаю, что когда положение у нас улучшится, то мы должны будем вновь вернуть на стол этот йыхвиский вопрос. В итоге мы знаем, что четырехполосные шоссе - это не только внешние коммуникации, но это и безопасность наших людей.