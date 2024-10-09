Это желание по-человечески понятно: почему в выборах в Эстонии могут участвовать люди, которые предпочли гражданство страны, ведущей беспощадную завоевательную войну против Украины?

Помимо моральной стороны (возможность более чем 70 тысячам российских граждан решать, кто будет у власти в эстонских местных органах самоуправления), это несет и внутриполитические риски. Особенно в городах Ида-Вирумаа, где высока доля избирателей-граждан Российской Федерации. Голоса российских граждан оказывают немалое влияние и на результаты выборов в Таллинне.

Одним из аргументов ведущих политиков-социал-демократов, почему право голоса граждан России должно быть сохранено, было то, что на выборах в Рийгикогу и Европарламент, где граждане России не могут голосовать, многие граждане Эстонии, проживающие в городах Ида-Вирумаа проголосовали за Айво Петерсона, которого обвиняют в государственной измене и связях с Кремлем. Но есть и мнение, что голоса граждан России и не могли существенно повлиять на результаты выборов.

Однако при этом социал-демократы не учитывают, что избирательные округа на выборах имеют совершенно разные размеры. Например, на выборах в Европарламент Петерсон получил 11503 голоса, но эти голоса были растворены по всей Эстонии, и у него не было никакого шанса на избрание. На выборах в Рийгикогу границей округа был уезд, и Петерсон, баллотировавшийся от Ида-Вирумаа, и Михаил Стальнухин, назвавший эстонское правительство фашистским, едва не прошли в парламент.