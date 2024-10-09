Если социал-демократы, одни из тех, кто стоит у власти в Эстонии, не изменят своего мнения в ближайшее время, через год в нескольких эстонских городах появятся свои собственные собрания, которые в значительной степени будут избраны гражданами страны-агрессора России. Хотя большинство эстонских людей и политиков этого не хотят.
Эрик Гамзеев: Соцдемы, пожалуйста, разберитесь в этом вопросе!
Это желание по-человечески понятно: почему в выборах в Эстонии могут участвовать люди, которые предпочли гражданство страны, ведущей беспощадную завоевательную войну против Украины?
Помимо моральной стороны (возможность более чем 70 тысячам российских граждан решать, кто будет у власти в эстонских местных органах самоуправления), это несет и внутриполитические риски. Особенно в городах Ида-Вирумаа, где высока доля избирателей-граждан Российской Федерации. Голоса российских граждан оказывают немалое влияние и на результаты выборов в Таллинне.
Одним из аргументов ведущих политиков-социал-демократов, почему право голоса граждан России должно быть сохранено, было то, что на выборах в Рийгикогу и Европарламент, где граждане России не могут голосовать, многие граждане Эстонии, проживающие в городах Ида-Вирумаа проголосовали за Айво Петерсона, которого обвиняют в государственной измене и связях с Кремлем. Но есть и мнение, что голоса граждан России и не могли существенно повлиять на результаты выборов.
Однако при этом социал-демократы не учитывают, что избирательные округа на выборах имеют совершенно разные размеры. Например, на выборах в Европарламент Петерсон получил 11503 голоса, но эти голоса были растворены по всей Эстонии, и у него не было никакого шанса на избрание. На выборах в Рийгикогу границей округа был уезд, и Петерсон, баллотировавшийся от Ида-Вирумаа, и Михаил Стальнухин, назвавший эстонское правительство фашистским, едва не прошли в парламент.
На местных выборах им и их единомышленникам уже сравнительно легко попасть в собрания Нарвы, Силламяэ, Кохтла-Ярве, а также Йыхви или Таллинна. Особенно если учесть, что обладатели серых паспортов тоже могут выбирать. Однако если право голоса сохранится и за гражданами России, это снизит долю проэстонских кандидатов в местных собраниях.
"Если кандидаты в местные органы самоуправления будут знать, что граждане страны, возглавляемой Путиным, составляют значительную часть избирателей, то они постараются угодить и им".Эрик Гамзеев, главный редактор "Северного побережья"
Из-за войны, развязанной Россией на Украине, отношения стали более поляризованными. Выборы - это один из способов без последствий продемонстрировать свою волю, в отличие от ношения георгиевской ленточки, за которую полиция штрафует. Двое последних выборов показали это. Можно предположить, что в предстоящих местных выборах примет участие больше граждан России, чем раньше.
В результате существует большая опасность того, что в нескольких городах Ида-Вирумаа более жесткое звено в собрании окажется в руках группировок, которые начнут противодействовать эстонским властям сильнее, чем сейчас. Хотя это уже чувствуется. Вспомним, например, сопротивление в Нарве переименованию улиц, названных именами красных убийц, или как преподавание эстонского языка десятилетиями оставалось седьмым стандартом в муниципальных школах, или противодействие руководству Нарвского музея, организовавшего в приграничном городе выставку "Мартовская депортация".
Если кандидаты в местные собрания будут знать, что значительную часть избирателей составляют граждане страны, возглавляемой Путиным, то они постараются угодить и им. Такое развитие событий свело бы на нет большую часть усилий, которые в последние годы предпринимали как государственные органы, так и многие активные люди Ида-Вирумаа, чтобы сделать уезд ближе к остальной Эстонии.
Министр от партии социал-демократов Пирет Хартман недавно заявила "СП", что гражданство само по себе не является показателем настроя. Исключения всегда можно найти, но стоит посмотреть на долю настроений в общей картине, а это, к сожалению, не оставляет много места для принятия желаемого за действительное. Последний интеграционный мониторинг показывает, что большинство российских граждан, проживающих в Эстонии, слабо интегрированы в эстонское общество. Тот факт, что в Эстонии вот уже почти 30 лет им можно избирать местные собрания, как-то не помогает. По данным того же опроса, половина граждан России, проживающих в Эстонии, даже не интересуется эстонским гражданством.
Почему Эстония, в отличие от многих других европейских стран, должна предоставлять им возможность выбирать местную власть? Это не относится к правам человека, и совершенно неправильно рассматривать отсутствие допуска к выборам как наказание. Участие в местных выборах - это привилегия, предлагаемая эстонским государством. Но ни одно "выгодное предложение" не должно длиться десятилетиями. Люди, которые считали важным свою причастность к эстонскому обществу, выучили эстонский язык, знают и уважают культуру этой страны. Возможность получить эстонское гражданство остается открытой для желающих на тех же условиях, даже после того, как они лишены избирательного права.
Аргумент (что как, мол, можно лишить избирательного права, если эти люди платят налоги?) тоже не имеет силы. Граждане России, постоянно проживающие в Эстонии, сохранят за собой все государственные услуги, которые предоставляются за счет собранных в виде налогов денег.
Правительство сейчас задумывается над тем, а нужно ли будет повторно назначать своего представителя после ухода Яануса Пурга? Премьер-министр Кристен Михал выразил мнение, что если большая часть средств фонда справедливого перехода распределена, то нет смысла нанимать охрану у высохшего озера.
Если не раньше, то уже через год, когда станут известны результаты местных выборов, правительству, возможно, придется организовать в Ида-Вирумаа более масштабную спасательную операцию. Соцдемы могут существенно снизить вероятность этого, но они все равно сопротивляются. Если их больше ничего не интересует, им следует учитывать, что при такой политике они могут потерять поддержку среди эстонских избирателей, но и среди русскоязычных избирателей существенно не выиграют. Политикам из Партии реформ и "Eesti 200" стоило бы помочь партнеру по государственной коалиции обрести ясность в этом вопросе.