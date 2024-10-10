Эксперты: объединение Йыхви и Тойла позволит вернуть региональный центр в Йыхви

Председатель Йыхвиского волостного собрания Валло Реймаа сказал, что в результате прежних йыхвиских властных игр Йыхви утратил свой былой статус регионального центра и государство в течение некоторого времени рассматривает в качестве центра Ида-Вирумаа уже Нарву, которой и уделяется главное внимание. "Мы должны снова перетянуть это одеяло на себя", - сказал он во вторник на проходившем в Тойла народном собрании на тему объединения.