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Эксперты: объединение Йыхви и Тойла позволит вернуть региональный центр в Йыхви

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После объединения общественное транспортное сообщение между Йыхви, Тойла и Кохтла-Нымме продолжится с использованием дотируемых государством уездных линий.
После объединения общественное транспортное сообщение между Йыхви, Тойла и Кохтла-Нымме продолжится с использованием дотируемых государством уездных линий. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

В результате объединения Йыхвиской и Тойлаской волостей образовалось бы более крупное самоуправление, что позволило бы Йыхви восстановить свой статус регионального центра, в то же время нельзя забывать о более удаленных регионах образуемого самоуправления, написано в рассматривающем влияние объединения анализе.

Председатель Йыхвиского волостного собрания Валло Реймаа сказал, что в результате прежних йыхвиских властных игр Йыхви утратил свой былой статус регионального центра и государство в течение некоторого времени рассматривает в качестве центра Ида-Вирумаа уже Нарву, которой и уделяется главное внимание. "Мы должны снова перетянуть это одеяло на себя", - сказал он во вторник на проходившем в Тойла народном собрании на тему объединения.

Объединение укрепит центральный регион уезда

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