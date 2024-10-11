ПЕРЕДОВИЦА Страх перед объединением: не отберут ли у нас что-нибудь?

Опасений, пожалуй, больше в Тойла, где ощущают, что результат произошедшего шесть лет назад объединения Тойла, Кохтла и Кохтла-Нымме (Йыхви в последний момент соскочил) оказался не самым удачным. Зачинщики нынешнего объединения как раз и говорят, что нынешнее слияние является исправлением ошибок того "трудового промаха". Йыхвискую волость сейчас возглавляют люди других взглядов, нежели тогда.

Однако страхи, несмотря на это, есть, и они понятны. Особенно в Тойла, где только что приняли решение о ликвидации гимназической ступени. Вполне естественно возникают опасения, что в результате объединения с более крупным Йыхви именно в руках йыхвисцев окажется при принятии решений более толстый конец палки и их не особо будут волновать проблемы Тойла, Вока, Кохтла-Нымме. Хотя и йыхвисцы могут подумать, что после объединения им придется отдавать больше денег волостным окраинам.

Самой большой задачей для нынешних и будущих волостных руководителей станет создание для рождающегося самоуправления нового идентитета, в который поверят жители. Можно ведь сказать, что жизнь Тойла и Йыхви уже сейчас настолько тесно переплетена, что каких-то границ тут, считай, нет. Однако главный вопрос в том и состоит, как убедить жителей, что в результате объединения ни у кого ничего не отберут, а, скорее, что-то дадут. И позднее подтвердить это делами.