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Проект-победитель здания Ийзакуской школы с первой попытки выбран не был

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Алутаузеский волостной старейшина Тауно Выхмар по прежнему опыту знает, что победителя не всегда удается выбрать за один день - так же было с конкурсом на проект спа-отеля в Уускюла.
Алутаузеский волостной старейшина Тауно Выхмар по прежнему опыту знает, что победителя не всегда удается выбрать за один день - так же было с конкурсом на проект спа-отеля в Уускюла. Фото: Matti Kämärä/Põhjarannik

На архитектурный конкурс проектов нового здания Ийзакуской основной школы поступило 23 работы, среди которых жюри должно было выбрать во вторник лучшую, однако к вечеру к единому мнению оно не пришло и на следующей неделе соберется снова.

- Одного явного фаворита в глазах всех пяти членов жюри не оказалось, - признался алутагузеский волостной старейшина и председатель жюри архитектурного конкурса Тауно Выхмар. - Мы договорились, что снова соберемся в следующий вторник, и тогда надеемся определить окончательный рейтинг.

На первой встрече члены жюри отобрали девять работ, из которых нужно выбрать первую тройку и обладателей двух специальных премий. Среди оценивающих имеются три архитектора, от Алутагузеской волости в жюри входит также представитель волостного собрания Прийт Палмет.

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