Цыганские танцы и песни заставляют сердца биться сильнее

Долгое путешествие цыган из Индии в Европу, начавшееся тысячу лет назад, обогатило их музыку мотивами стран, по которым они кочевали, создав уникальное звучание и манеру игры. Фольклорная программа "Романо Рат" ("Цыганская кровь") ансамбля цыганского танца "Аль Соль" познакомит с богатой и самобытной культурой этого народа.

Ансамбль "Аль Соль" был основан в 2006 году Наталией Ильвес с целью сохранять и развивать цыганский танец на профессиональном уровне и уже почти два десятилетия активно распространяет цыганскую культуру в Эстонии.

"Аль Соль" в переводе с испанского языка означает "Под солнцем". Танцовщицы объясняют это тем, что вначале много занимались фламенко. Со временем с головой окунулись в цыганскую культуру, но не стали придумывать новое название, ведь цыганские танцы такие же выразительные и солнечные.

По словам Наталии Ильвес, опытных танцоров объединил общий интерес к цыганской культуре.

- Мой дедушка был представителем цыганского народа, - сказала Наталия. - Есть цыганские корни и у некоторых других. Но не все участники коллектива их имеют. Однако у всех общий интерес к цыганской культуре. Цыганскими танцами занимаемся на профессиональном уровне: ездим на обучение к известным хореографам или приглашаем преподавателей к себе.

Коллектив много гастролирует, выступал на сценах Латвии, Финляндии, России и Франции, география постоянно расширяется. Не раз становился победителем на разных фестивалях, дважды удостоен серебряной награды на Кубке мира по народному танцу.

В шоу участвуют харизматичный певец, выпускник Российской академии музыки имени Гнесиных Рафаэль Шарафетдинов, гитаристы-виртуозы Святослав Борцов и Александр Невский.

- Сотрудничаем с Рафаэлем много лет, - подчеркивает Наталия. - В его репертуаре немало красивых романсов, все они происходят из цыганских песен. Рафаэль исполняет их на разных языках, и на цыганском тоже, умеет зажечь любую аудиторию.

Специально для этого шоу художник по костюмам Ларианна Хольм создала новые яркие образы. Украсят вечер цыганской культуры группа школы цыганских танцев "Кхаморо" и специальный гость - любимый силламяэсцами ансамбль народного танца "Сувенир".