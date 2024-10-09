Число туристов в Эстонии растет, но еще не вернулось на предковидный уровень

По данным Департамента статистики, в августе 2024 года в предприятиях по размещению остановилось 462 тысячи туристов, что на 8% больше, чем в том же месяце прошлого года.

Однако, как отметила ведущий аналитик департамента Хельга Лаурмаа, число туристов стало все же на 5% меньше, сравнивая с августом 2019 года.

"В августе этого года предприятия по размещению Эстонии посетило 232 тысячи зарубежных и 230 тысяч местных туристов. Зарубежных туристов было на 14 процентов больше, местных - на 2 процента", - уточнила Лаурмаа.

Из Финляндии Эстонию посетило около 69 тысяч туристов, то есть примерно треть всех остановившихся в гостиницах зарубежных туристов. Для сравнения: 27000 туристов было из Латвии (12%), 22000 - из Германии (8%) и 11000 - из Литвы (5%).

Сильнее всего выросло число туристов, сравнивая с августом прошлого года, из Германии: их остановилось на 6600 человек больше, чем в прошлом году. В то же время число туристов из Литвы сократилось на 3000.

Большая часть ночевавших в гостиницах Эстонии зарубежных туристов была на отдыхе (84%), что характерно для августа. Остальные отметили целью своей поездки работу.

Из зарубежных туристов 69% предпочли ночевать в Харьюском уезде, далее по статистике следовали Пярнуский (12%), Тартуский (7%) и Саареский (5%) уезды.

Из местных туристов, остававшихся на ночлег, 73% отметили целью своей поездки отдых. Больше всего их остановилось в Харьюском уезде (22%), далее следовали Пярнуский (17%), Ида-Вируский (10%) и Саареский (8%) уезды.

Фото: Statistikaamet

В августе этого года свои услуги туристам предлагали 1235 предприятий по размещению. В распоряжении гостей было 25000 номеров и 60000 койко-мест. Заполнены были 57% номеров.

Стоимость проживания в гостинице составила в среднем 48 евро в сутки на человека и по сравнению с августом 2023 года не изменилась, однако была на 23% дороже, чем в том же месяце 2019 года. В Харьюском уезде стоимость проживания составила 52 евро, в Пярнуском и Саареском - 50 евро, в Тартуском и Ляэнеском - 49 евро, в Ляэне-Вируском - 46 евро, а в Ида-Вируском уезде - 41 евро в сутки на человека.