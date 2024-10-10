Зарплаты медиков в Эстонии за год существенно подросли

Медианная зарплата врачей с надбавками в марте этого года составила 4557 евро, у медсестер и акушерок - 2409 евро, а у работников по уходу - 1598 евро в месяц, увеличившись за год соответственно на 21, 17 и 13 процентов.

Год назад медианная зарплата эстонских врачей с учетом всех дополнительных выплат составляла 3780 евро, медсестер и акушерок - 2057 евро, и сиделок - 1410 евро в месяц.

- Хотя у многих работников здравоохранения почасовая оплата превышает установленную коллективным договором минимальную ставку, все же есть сотрудники, чья зарплата, согласно данным за март, остается ниже установленного минимума. Это касается 21 процентов врачей-специалистов, 32 процентов медсестер и акушерок и 55 процентов работников по уходу. Около трети работников здравоохранения, получающих зарплату ниже минимальной ставки, работают в частном секторе. Следует учитывать, что в частном секторе есть возможность получать дополнительные доходы через дивиденды, - пояснила старший аналитик TAI Тийу-Лийза Руммо.