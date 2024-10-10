В Нарве началась установка портала из прошлого в будущее

Как пишет "Нарвская газета", скульптура изготовлена из бетона с добавлением 22 процентов сланцевой золы - материала, которого в регионе в избытке.

- Это не просто скульптура, это портал, переход из одного состояния в другое. Она напоминает нам о важности инновационного подхода к использованию того, что раньше считалось ненужным, - отметила директор Нарвской арт-резиденции Йоханна Ранула.