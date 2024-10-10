Завтра в 8.30 в Кохтла-Ярвеском городском парке стартует марафон-эстафета, в ходе которого командам из 106 участников предстоит 106 раз пробежать километровый круг вокруг паркового озера.
К 106-ЛЕТИЮ ЭР И 5-ЛЕТИЮ ГИМНАЗИИ ⟩ В пятницу в Кохтла-Ярвеском парке пройдет марафон-эстафета в честь Эстонской Республики
На проходящем по инициативе Кохтла-Ярвеской гимназии мероприятии время будут фиксировать электронно, результаты как команд, так и каждого участника на этапе будут внесены в историю. В зависимости от того, в каком темпе будет проходить бег, эстафета может продолжаться до вечера. На старт ожидают более пяти команд, то есть в общем дистанцию пройдут более полутысячи участников, так как каждому члену команды разрешено пробежать только один этап.
Директор Кохтла-Ярвеской гимназии Хендрик Агур сказал, что собрать команды из 106 членов было довольно сложной логистической задачей. "Я благодарен всем, кто справился с этим, а также тем, кто придет в пятницу подбодрить бегунов возле трассы", - отметил он.
Эстафетой 106х1000 м гимназия отмечает свою пятую годовщину и 106-ю годовщину Эстонской Республики. Рядом с трассой расположатся группы поддержки, а в культурной программе выступят молодежный оркестр и смешанный хор гимназии.
- Одна из целей нашей школы - объединить общины, и такая большая эстафета служит именно этой цели. Она укрепляет чувство сплоченности и азартна, - сказал Агур, добавив, что, вероятно, такая эстафета станет в Кохтла-Ярве традицией и в следующем году в команду нужно будет набрать уже 107 бегунов.
Подобную эстафету Хендрик Агур организовал в 2018 году в Таллинне, будучи директором гимназии Густава Адольфа. Тогда в честь 100-летней годовщины Эстонской Республики эстафета прошла у подножья Тоомпеа вокруг пруда Шнелли 100х1000м. В тот раз победила Таллиннская реальная школа, а последний этап за занявшую второе место гимназию Густава Адольфа бежал Агур.
В том соревновании участвовали 100 учебных заведений и команда Таллиннского горуправления, в которой первый этап бежал тогдашний мэр города и нынешний председатель Центристской партии Михаил Кылварт.
В 1980 году эстафету 100х1000м бежали в Тарту, где на стадионе соревновались тогдашние Тартуский государственный университет и Эстонская сельхозакадемия.
Кроме большой эстафеты Кохтла-Ярвеская гимназия отметит свой пятый день рождения проходящей 22 ноября научной конференцией и намеченной на 23 ноября в центре культуры премьерой рок-оперы "Kohtla-Järve", музыку для которой написал Сийм Аймла, слова - Ааро Ильвес, режиссером стал Неэме Кунингас. В рок-опере наряду с гимназистами выступят несколько исполнителей из Национальной оперы "Estonia", а также Академии музыки и балета. В тот же день гимназия презентует книгу, в которой дан обзор первых пяти лет деятельности гимназии.