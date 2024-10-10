К 106-ЛЕТИЮ ЭР И 5-ЛЕТИЮ ГИМНАЗИИ В пятницу в Кохтла-Ярвеском парке пройдет марафон-эстафета в честь Эстонской Республики

На проходящем по инициативе Кохтла-Ярвеской гимназии мероприятии время будут фиксировать электронно, результаты как команд, так и каждого участника на этапе будут внесены в историю. В зависимости от того, в каком темпе будет проходить бег, эстафета может продолжаться до вечера. На старт ожидают более пяти команд, то есть в общем дистанцию пройдут более полутысячи участников, так как каждому члену команды разрешено пробежать только один этап.

Директор Кохтла-Ярвеской гимназии Хендрик Агур сказал, что собрать команды из 106 членов было довольно сложной логистической задачей. "Я благодарен всем, кто справился с этим, а также тем, кто придет в пятницу подбодрить бегунов возле трассы", - отметил он.

Эстафетой 106х1000 м гимназия отмечает свою пятую годовщину и 106-ю годовщину Эстонской Республики. Рядом с трассой расположатся группы поддержки, а в культурной программе выступят молодежный оркестр и смешанный хор гимназии.

- Одна из целей нашей школы - объединить общины, и такая большая эстафета служит именно этой цели. Она укрепляет чувство сплоченности и азартна, - сказал Агур, добавив, что, вероятно, такая эстафета станет в Кохтла-Ярве традицией и в следующем году в команду нужно будет набрать уже 107 бегунов.