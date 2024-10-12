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ОПРОС Что вы думаете о возможном объединении волостей Йыхви и Тойла?

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Променад и центральная площадь Йыхви.
Променад и центральная площадь Йыхви. Фото: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik
Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Александр САВЕЛЬЕВ, музыкант:

- Не думал об этом, потому что напрямую меня эта тема не касается. Все зависит от людей - как они проголосуют на референдуме. Населения больше не станет, но возможно, если самоуправление будет одно, меньше будет чиновников, больше бюджет, появится возможность сделать что-то более значимое для объединенной волости.

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Татьяна ФРЕЙ, работник сферы обслуживанния:

- Не слышала об этом, но сама скорее всего буду не против объединения. Трудно сказать, что конкретно это даст жителям Йыхви и Тойла, но что-то изменится обязательно. Возможно, станет меньше чиновников, доходы вырастут. Время покажет.

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Эне ХЫБЕМЯЭ, экономист:

- Не вижу практической пользы от объединения волостей, денег больше не прибавится. Но возможно, начнется давление, начнут оптимизировать учреждения - библиотеки, культурные заведения и прочее.

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Лейно ЛУМИ, домохозяин:

- Не могу дать оценку, но в каком-то смысле не совсем гармоничным будет это "сожительство", потому что Тойла - морская часть региона, Йыхви - в центре... Не знаю, что хорошего, или наоборот, из этого может получиться.

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Марина ХАЙЛО, ищущая работу:

- Мне кажется, что это было бы неплохо. Когда объединяются две административные единицы, появляется больше возможностей для развития. Всегда говорят, что вместе лучше вопросы решаются и быстрее. Вместо какого-то маленького объекта, можно построить большой. Посмотрим, что покажет результат референдума.

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