ОПРОС Что вы думаете о возможном объединении волостей Йыхви и Тойла?

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik Александр САВЕЛЬЕВ, музыкант: - Не думал об этом, потому что напрямую меня эта тема не касается. Все зависит от людей - как они проголосуют на референдуме. Населения больше не станет, но возможно, если самоуправление будет одно, меньше будет чиновников, больше бюджет, появится возможность сделать что-то более значимое для объединенной волости.

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik Татьяна ФРЕЙ, работник сферы обслуживанния: - Не слышала об этом, но сама скорее всего буду не против объединения. Трудно сказать, что конкретно это даст жителям Йыхви и Тойла, но что-то изменится обязательно. Возможно, станет меньше чиновников, доходы вырастут. Время покажет.

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik Эне ХЫБЕМЯЭ, экономист: - Не вижу практической пользы от объединения волостей, денег больше не прибавится. Но возможно, начнется давление, начнут оптимизировать учреждения - библиотеки, культурные заведения и прочее.

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik Лейно ЛУМИ, домохозяин: - Не могу дать оценку, но в каком-то смысле не совсем гармоничным будет это "сожительство", потому что Тойла - морская часть региона, Йыхви - в центре... Не знаю, что хорошего, или наоборот, из этого может получиться.

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik Марина ХАЙЛО, ищущая работу: - Мне кажется, что это было бы неплохо. Когда объединяются две административные единицы, появляется больше возможностей для развития. Всегда говорят, что вместе лучше вопросы решаются и быстрее. Вместо какого-то маленького объекта, можно построить большой. Посмотрим, что покажет результат референдума.