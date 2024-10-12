Рассказы шахтеров попали в постоянную экспозицию Эстонского национального музея

Недавно представленная выставка подчеркивает, что сланцевые шахты и карьеры были созданы в Ида-Вирумаа уже во втором десятилетии 20-го века. Производилось сланцевое масло, но вскоре из сланца стали производить и электричество, а также открывалось все больше шахт и заводов. Поэтому потребность в рабочей силе возросла, и после переломной Второй мировой войны шахтеры и рабочие приехали или были привезены в Эстонию из других частей Советского Союза. Так на северо-востоке Эстонии началась их новая жизнь.