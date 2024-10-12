Сб, 12.10.2024
Погода
Гороскоп
Игра
ПОДПИСКА
РЕДАКЦИЯ
КОНТАКТЫ
ДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
РЕКЛАМА
EST
Для подписчиков

Рассказы шахтеров попали в постоянную экспозицию Эстонского национального музея

Copy
На выставке "Lõige" - "Разрез", среди прочих, своей историей на экране делится Александр Фаенков.
На выставке "Lõige" - "Разрез", среди прочих, своей историей на экране делится Александр Фаенков. Фото: Arp Karm

С конца сентября в Эстонском национальном музее открыта выставка "Lõige" - "Разрез", отражающая истории горняков Ида-Вирумаа и…

Недавно представленная выставка подчеркивает, что сланцевые шахты и карьеры были созданы в Ида-Вирумаа уже во втором десятилетии 20-го века. Производилось сланцевое масло, но вскоре из сланца стали производить и электричество, а также открывалось все больше шахт и заводов. Поэтому потребность в рабочей силе возросла, и после переломной Второй мировой войны шахтеры и рабочие приехали или были привезены в Эстонию из других частей Советского Союза. Так на северо-востоке Эстонии началась их новая жизнь.

Выставка содержит десять историй с послевоенного периода до современности, в которых обычные люди рассказывают о приезде в Эстонию, адаптации, работе, праздниках и многом другом.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Культура
Наверх