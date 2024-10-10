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Алексей Евграфов возглавил нарвский округ Центристской партии

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Алексей Евграфов.
Алексей Евграфов. Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik

На ежегодном собрании нарвского округа Центристской партии 10 октября председателем политической организации большинством голосов был выбран Алексей Евграфов, сменивший на этом посту бывшего мэра Нарвы Тармо Таммисте.

- Нам необходимо консолидировать членов партии, прежде всего нарвского округа, показать им, что округ жив, округ готов работать, и готов работать с удвоенным энтузиазмом. Это касается не только членов округа, но и жителей Нарвы. Мы должны показать, что Центристская партия - это та партия, которая является альтернативой, - передает слова Евграфова портал rus.err.

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