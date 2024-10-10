На ежегодном собрании нарвского округа Центристской партии 10 октября председателем политической организации большинством голосов был выбран Алексей Евграфов, сменивший на этом посту бывшего мэра Нарвы Тармо Таммисте.
Алексей Евграфов возглавил нарвский округ Центристской партии
- Нам необходимо консолидировать членов партии, прежде всего нарвского округа, показать им, что округ жив, округ готов работать, и готов работать с удвоенным энтузиазмом. Это касается не только членов округа, но и жителей Нарвы. Мы должны показать, что Центристская партия - это та партия, которая является альтернативой, - передает слова Евграфова портал rus.err.