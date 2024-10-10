Алексей Евграфов возглавил нарвский округ Центристской партии

- Нам необходимо консолидировать членов партии, прежде всего нарвского округа, показать им, что округ жив, округ готов работать, и готов работать с удвоенным энтузиазмом. Это касается не только членов округа, но и жителей Нарвы. Мы должны показать, что Центристская партия - это та партия, которая является альтернативой, - передает слова Евграфова портал rus.err.