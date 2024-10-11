Российский суд вынес приговор двум пытавшимся бежать в Эстонию авантюристам

О том, что условия жизни в России у мужчин были не ахти, свидетельствует их рассказ в суде. Для того чтобы переплыть реку Нарва и оказаться на эстонском берегу, они сумели раздобыть резиновую лодку, но одноместную. По плану, надувной ПВХ-ботик должен был быть соединяться с российским берегом леской. После того, как первый авантюрист переплыл бы Нарву, второй должен был с помощью тонкой, но крепкой рыболовной нити подтянуть лодку назад и повторить действия товарища. Поскольку весло мужчины найти не смогли, до Эстонии они собирались грести при помощи швабры. Однако подготовку хитроумного заплыва заметили и пресекли сотрудники Погрануправления ФСБ.