Как стало пишет издание "Кингисепп сегодня", суд признал виновными граждан Бушебуру и Лазрег-Мурада в покушении на незаконное пересечение госграницы РФ и приговорил их к 10 месяцам колонии общего режима.
Российский суд вынес приговор двум пытавшимся бежать в Эстонию авантюристам
Товарищи пытались 12 февраля на резиновой лодке переплыть реку Нарва и оказаться в Эстонии, при этом вместо весла перебежчики намеревались использовать швабру.
Бушебуру и Лазрег-Мурада российские пограничники задержали февральской ночью при подготовке побега на берегу Нарвы у садоводства "Юбилейное" - это северная окраина Ивангорода. Компаньоны не стали скрывать, что искали пути в Евросоюз, так как мечтали об улучшении условий жизни.
О том, что условия жизни в России у мужчин были не ахти, свидетельствует их рассказ в суде. Для того чтобы переплыть реку Нарва и оказаться на эстонском берегу, они сумели раздобыть резиновую лодку, но одноместную. По плану, надувной ПВХ-ботик должен был быть соединяться с российским берегом леской. После того, как первый авантюрист переплыл бы Нарву, второй должен был с помощью тонкой, но крепкой рыболовной нити подтянуть лодку назад и повторить действия товарища. Поскольку весло мужчины найти не смогли, до Эстонии они собирались грести при помощи швабры. Однако подготовку хитроумного заплыва заметили и пресекли сотрудники Погрануправления ФСБ.
На суде граждане Бушебура и Лазрег-Мурад признали свою вину полностью. Кингисеппский горсуд приговорил смельчаков к десяти месяцам колонии общего режима. Те полгода, что они дожидались приговора в заключении, будут им зачтены из расчета один день за полтора.