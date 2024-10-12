Силламяэской музыкальной школе и молодежному центру "Улей" придется временно переехать

В двухэтажном здании, построенном в 1948 году, находятся Силламяэская музыкальная школа и молодежный центр "Улей". Комментируя решение горсобрания газете "Силламяэский вестник", мэр Силламяэ Тынис Кальберг, подчеркнул, что оно давно нуждается в серьезных инвестициях - за последние два десятилетия здесь были проведены только ремонт крыши, туалетов и замена окон, что также уже требует обновления.