На заседании Силламяэского горсобрания 26 сентября депутаты дали полномочия горуправе объявить конкурс госпоставки на составление основного проекта для реконструкции здания по улице Маяковского, 7, проведение работ и поиск строительного надзора. Предполагаемая общая сумма инвестиций составит более трех миллионов евро.
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Силламяэской музыкальной школе и молодежному центру "Улей" придется временно переехать
В двухэтажном здании, построенном в 1948 году, находятся Силламяэская музыкальная школа и молодежный центр "Улей". Комментируя решение горсобрания газете "Силламяэский вестник", мэр Силламяэ Тынис Кальберг, подчеркнул, что оно давно нуждается в серьезных инвестициях - за последние два десятилетия здесь были проведены только ремонт крыши, туалетов и замена окон, что также уже требует обновления.
Здание находится в исторически ценностной зоне приморского города и должно быть сохранено как памятник культуры, учитывая, что оно также соответствует главным целям - организации досуга и проведения мероприятий, необходимо создать в нем современные условия, за что и проголосовали большинство членов горсобрания.