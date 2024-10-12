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Силламяэской музыкальной школе и молодежному центру "Улей" придется временно переехать

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Старый дом на Маяковского,7 дети и взрослые любят, но все понимают, что он давно требует серьезных преобразований.
Старый дом на Маяковского,7 дети и взрослые любят, но все понимают, что он давно требует серьезных преобразований. Фото: ULEI

На заседании Силламяэского горсобрания 26 сентября депутаты дали полномочия горуправе объявить конкурс госпоставки на составление основного проекта для реконструкции здания по улице Маяковского, 7, проведение работ и поиск строительного надзора. Предполагаемая общая сумма инвестиций составит более трех миллионов евро.

В двухэтажном здании, построенном в 1948 году, находятся Силламяэская музыкальная школа и молодежный центр "Улей". Комментируя решение горсобрания газете "Силламяэский вестник", мэр Силламяэ Тынис Кальберг, подчеркнул, что оно давно нуждается в серьезных инвестициях - за последние два десятилетия здесь были проведены только ремонт крыши, туалетов и замена окон, что также уже требует обновления.

Здание находится в исторически ценностной зоне приморского города и должно быть сохранено как памятник культуры, учитывая, что оно также соответствует главным целям - организации досуга и проведения мероприятий, необходимо создать в нем современные условия, за что и проголосовали большинство членов горсобрания.

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