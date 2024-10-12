СВОДКА ПОЛИЦИИ Дронофотографу съемка обошлась дорого

Запустившему дрон мужчине, 50-летнему гражданину Эстонии, назначили штраф в размере 120 евро.

По его словам, он хотел сфотографировать одно здание с высоты птичьего полета.

Напал на мать

10 октября полиция получила вызов в квартиру дома по улице Креэнхольми в Нарве, где мужчина напал на мать. Полиция выяснит все обстоятельства дела при дальнейшем расследовании.

В Ийзаку украли горючее

Полиция получила сообщение, что 4 октября из топливной емкости, расположенной по Тартускому шоссе в поселке Ийзаку Алутагузеской волости похитили дизельное топливо. Ущерб составил около 350 евро.

Охранник заметил подозрительную возню у автомобиля

11 октября работник G4S заметил по охраной видеокамере подозрительную возню у грузовика, стоявшего на парковке у магазина по Таллинскому шоссе в Нарве. Отправившись на место, он никого не обнаружил, однако окно машины было разбито. Причиненный ущерб выясняется.

Забытую сумку принесли в полицию, телефон из нее пропал

9 октября в общежитии по улице Раквере в Нарве была забыта сумка с мобильным телефоном и другими вещами. Когда владелец на следующий день пошел искать сумку, то она оказалась отнесенной в качестве находки в полицию. Мужчина обнаружил, что из сумки пропал мобильный телефон "Redmi Midnight Black" и складной нож. Ущерб составил примерно 210 евро.