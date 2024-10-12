Прийт Ломп: Государство начинает стимулировать экономику и региональное развитие

Сбор налогов не является самоцелью. Ведь большинство из нас хочет, чтобы государство было защищено, чтобы у людей был легче доступ к врачу, чтобы школьное образование не было роскошью только для богатых и чтобы пенсионеры не жили в бедности. Государство должно быть в состоянии поддержать своих людей, предпринимателей и общество в целом даже в сложных экономических условиях и в условиях кризиса безопасности и здравоохранения.

Избиратели обычно не говорят спасибо за то, что политик сотворил в парламенте или правительстве. Однако как социал-демократ я могу быть доволен тем, что ни проект государственного бюджета, ни стратегия государственного бюджета не будут заморожены, что не снизят пенсии - вместо этого средняя пенсия вырастет до 814 евро в 2025 году. Кроме того, ставка НДС не поднимется до абсолютной вершины в мире, исключены из повестки дня налог на заработную плату и балансовый налог предпринимателей. Сокращения не коснутся национальной безопасности, учителей или здравоохранения. Для обеспечения доступности медицинской помощи и сокращения дефицита фонда здравоохранения в следующем году из резервов фонда здравоохранения будет использовано около 160 миллионов евро. Без этого решения очереди на лечение выросли бы, а неравенство в получении медицинской помощи увеличилось бы.