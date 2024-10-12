Правительство получило готовый государственный бюджет на 2025 год, и сейчас в Рийгикогу продолжаются бюджетные дебаты. Оппозиционные политики уже давно мечут гром и молнию как в отношении бюджета, так и правительства. Если им верить, то Эстонию скоро ждет полный провал. К счастью, кривые спада развернулись вверх, и при реализации необходимых шагов ситуация улучшится как в экономике, так и в сфере безопасности.
Прийт Ломп: Государство начинает стимулировать экономику и региональное развитие
Вместе мы помогаем самым слабым членам общества справиться с трудной ситуацией, в то время как более богатая часть общества вносит больший вклад, чем раньше. Я могу согласиться с Мадисом Мюллером, президентом Банка Эстонии, который считает, что трудные бюджетные решения - это "цена, которую приходится платить за упорядоченность государственных финансов".
Социал-демократы придерживаются мнения, что государство играет свою роль в оживлении экономики. Несмотря на непростые обстоятельства, этот принцип отражен в новом бюджете в большей степени, чем раньше. Более 400 миллионов евро, полученные от продажи квот, будут направлены в экономику, в том числе дорожно-строительный сектор получит поддержку на создание "Rail Baltic". Предстоящее железнодорожное сообщение с Европой в будущем станет стимулировать торговлю и путешествия, а также укрепит безопасность Эстонии.
Растущий объем субсидий на утепление многоквартирных домов затрагивает все большее число эстоноземельцев, жизненная среда которых становится более современной, расходы на содержание дома уменьшаются, а стоимость недвижимости растет. Масштабная реновация многоквартирных домов - это и есть суть проклятого консервативным крылом "зеленого поворота".
В бюджет также включена мера по поддержке "зеленых технологий" в морской сфере, где по аналогии с принципом кинофонда государство возмещает клиенту 10 процентов общей стоимости работ, выполненных в Эстонии. Это означает, что 25 миллионов евро усилят почти четверть миллиарда, что будет стимулировать и укреплять экономику Эстонии через судостроительный сектор. Это, в свою очередь, влияет на налоговые поступления и способствует созданию прибыльных и наукоемких рабочих мест.
Социал-демократы, которые верят в возобновляемую энергию, хотят, чтобы энергия была доступной по цене и надежной для людей. Здесь также происходят благоприятные изменения в связи с обновлением электрических сетей, электрическими подключениями к новым ветрогенераторам и дополнительными внешними подключениями.
Летом, когда было продлено коалиционное соглашение, именно мы связали субсидирование бизнеса с региональной политикой. В ближайшие годы из госбюджета будет выделено 160 миллионов евро для того, чтобы в регионах были созданы новые рабочие места и чтобы люди не были вынуждены покидать свои дома и переезжать с семьями в Таллинн или окрестности столицы в поисках прибыльной работы.
"Веря в возобновляемые источники энергии, социал-демократы хотят, чтобы энергия была доступной по цене и надежной для людей".Прийт Ломп, председатель фракции социал-демократов в Рийгикогу
Иногда мне кажется, что нынешняя, мягко говоря, скромная региональная политика является причиной того, что некоторые депутаты "бесятся" на трибуне Рийгикогу, ведь их утро началось с уличных пробок. Семьи, вынужденные переехать из небольших городов или сельской местности, потому что их местную начальную школу сделали шестилеткой, часы работы местного магазина ограничили, а муниципалитет отключил свет на единственной велосипедно-пешеходной дорожке в этом районе, тоже способствуют автомобилизации столицы.
Региональные гранты на развитие бизнеса пытаются ограничить эти тенденции.
Сокращение и повышение налогов были неотъемлемой частью обсуждения бюджета в этом году, что никого не радует. В то же время социал-демократы ясно понимают, что проблемы с налогами неизбежны, если мы хотим сохранить нашу страну и обеспечить безопасность Эстонии. Например, в середине сентября в качестве компромисса удалось переложить часть налогового бремени со среднестатистической эстонской семьи на плечи предпринимателей. Спасибо предпринимателям, которые сотрудничали с правительством и готовы нести эту дополнительную нагрузку.
Сбор налогов не является самоцелью. Ведь большинство из нас хочет, чтобы государство было защищено, чтобы у людей был легче доступ к врачу, чтобы школьное образование не было роскошью только для богатых и чтобы пенсионеры не жили в бедности. Государство должно быть в состоянии поддержать своих людей, предпринимателей и общество в целом даже в сложных экономических условиях и в условиях кризиса безопасности и здравоохранения.
Избиратели обычно не говорят спасибо за то, что политик сотворил в парламенте или правительстве. Однако как социал-демократ я могу быть доволен тем, что ни проект государственного бюджета, ни стратегия государственного бюджета не будут заморожены, что не снизят пенсии - вместо этого средняя пенсия вырастет до 814 евро в 2025 году. Кроме того, ставка НДС не поднимется до абсолютной вершины в мире, исключены из повестки дня налог на заработную плату и балансовый налог предпринимателей. Сокращения не коснутся национальной безопасности, учителей или здравоохранения. Для обеспечения доступности медицинской помощи и сокращения дефицита фонда здравоохранения в следующем году из резервов фонда здравоохранения будет использовано около 160 миллионов евро. Без этого решения очереди на лечение выросли бы, а неравенство в получении медицинской помощи увеличилось бы.
Все могло бы сложиться иначе, если бы политика не была искусством компромисса.