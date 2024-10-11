Страховая компания: на дорогах наступает самое опасное время

В 2022 году клиенты страховой компании ERGO сталкивались с животными на дорогах около 780 раз, а в 2023 году - 683 раза. В оба года больше всего аварий происходило именно в октябре, ноябре и декабре, когда видимость на дорогах ухудшается. К началу октября этого года уже произошло 486 столкновений с дикими животными, и это вызывает опасения, что к концу декабря рекорд последних лет окажется побит.

Чаще всего в авариях страдают пересекающие шоссе косули. За последние два года косули участвовали как минимум в половине всех происшествий. "В таких столкновениях люди, как правило, отделываются травмами разной степени тяжести, хотя, к сожалению, в этом году один человек погиб - его автомобиль врезался в выбежавшего на дорогу лося. Поэтому очень важно, чтобы в ближайшие месяцы водители были особенно внимательны на дорогах", - рассказала руководитель отдела по рассмотрению ущерба ERGO Катерина Лепвальтс.

Хотя из года в год количество аварий меняется, ущерб от них неуклонно растет. Если в 2022 году средний ущерб от столкновения с животным для страховой компании составил 2454 евро, а в 2023 году 2580 евро, то за девять месяцев этого года средняя сумма уже приблизилась к 3000 евро.

Рост расходов связан с более тяжелыми авариями и с подорожанием ремонта. Например, одна из самых крупных аварий этого года произошла в январе, когда перед рейсовым автобусом на дорогу выбежал лось. Общий ущерб от этого происшествия для страховой компании составил 39 000 евро.

Наряду с косулями, в аварии чаще всего попадают лисы, кабаны и зайцы, однако зафиксированы и столкновения с домашними животными - кошками, собаками и даже лошадьми.

- Чтобы избежать столкновений с дикими животными, важно, чтобы водители проявляли осторожность на дорогах, где не установлены ограждения. Особенно внимательным нужно быть в темное время суток и на рассвете - именно тогда происходит большинство подобных аварий. Крайне осторожным необходимо быть на участках, где установлены специальные дорожные знаки, предупреждающие об опасности животных, - отметила Лепвальтс.