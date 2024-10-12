"Тогда почему полиция ничего не предприняла в отношении Светланы? Она продолжает сидеть здесь с нами со счастливым лицом, ни штрафов ей, ни заключения!" Вот как председатель городского собрания Кохтла-Ярве Эдуард Одинец высказался на прошлом заседании по вопросу, связанному с депутатом городского собрания директором Славянской основной школы Светланой Владимировой, о нарушениии которой Одинец сообщил в полицию.
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Почему председатель горсобрания не смог заставить директора школы заплатить штраф?
История со сложными юридическими перипетиями, которая может привести и к изменению закона в Рийгикогу, начала развиваться в мае этого года на заседании городского собрания, где, среди прочего, на повестке дня обсуждался вопрос о том, где построить новое здание для Ярвеской школы. В качестве возможного места также был выбран участок, где в настоящее время действует Славянская основная школа. Этот проект не получил поддержки большинства. Но перед голосованием председатель горсобрания Эдуард Одинец посоветовал депутату городского собрания Светлане Владимировой, которая является директором Славянской основной школы, отказаться от голосования.