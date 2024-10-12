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Почему председатель горсобрания не смог заставить директора школы заплатить штраф?

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Эдуарду Одинцу показалось, что Светлана Владимирова имела сильную личную заинтересованность в голосовании по школьному вопросу и должна была заявить самоотвод, но поскольку она этого не сделала, Одинец сообщил о преступлении в полицию. По мнению Владимировой, со стороны Одинца по отношению к ней это были придирки и попытки психологического воздействия.
Эдуарду Одинцу показалось, что Светлана Владимирова имела сильную личную заинтересованность в голосовании по школьному вопросу и должна была заявить самоотвод, но поскольку она этого не сделала, Одинец сообщил о преступлении в полицию. По мнению Владимировой, со стороны Одинца по отношению к ней это были придирки и попытки психологического воздействия. Фото: Matti Kämärä / Peeter Lilleväli / Põhjarannik

"Тогда почему полиция ничего не предприняла в отношении Светланы? Она продолжает сидеть здесь с нами со счастливым лицом, ни штрафов ей, ни заключения!" Вот как председатель городского собрания Кохтла-Ярве Эдуард Одинец высказался на прошлом заседании по вопросу, связанному с депутатом городского собрания директором Славянской основной школы Светланой Владимировой, о нарушениии которой Одинец сообщил в полицию.

История со сложными юридическими перипетиями, которая может привести и к изменению закона в Рийгикогу, начала развиваться в мае этого года на заседании городского собрания, где, среди прочего, на повестке дня обсуждался вопрос о том, где построить новое здание для Ярвеской школы. В качестве возможного места также был выбран участок, где в настоящее время действует Славянская основная школа. Этот проект не получил поддержки большинства. Но перед голосованием председатель горсобрания Эдуард Одинец посоветовал депутату городского собрания Светлане Владимировой, которая является директором Славянской основной школы, отказаться от голосования.

Владимирова: это придирки ко мне со стороны председателя горсобрания

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