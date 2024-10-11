Керсти Кальюлайд снова стала президентом

Кроме экс-президента Эстонии на пост претендовал также прошлый глава комитета Урмас Сыырумаа и руководитель Союза легкой атлетики Эстонии Эрик Тейгамяги.

Выборы прошли на общем съезде организации в пятницу 11 октября. В первом туре выбрать президента не удалось: Тейгамяги получил 23 голоса, Сыырумаа - 40, Кальюлайд - 56. Во второй тур вышли Кальюлайд и Сыырумаа.

Новый президент и руководящие органы ЭОК избираются сроком на четыре года.