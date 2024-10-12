ЗВЕЗДА НЕДЕЛИ Татьяна Салу

Тут все в одном: эстоноязычное образование в русской школе, православие и увольнение директора, эмоциональные оценки общественности. Если это обозначить заголовком "Православная гимназия уволила директора, который хотел больше эстоноязычного образования", то многие с легкостью сделают вывод, что это сомнительная школа. Администрация школы может говорить об обнаруженных нарушениях, но в глазах большей части общественности Эстонии эти аргументы уже плохо работают.

Нарва в настоящее время является очень чувствительной частью для всей остальной Эстонии, любое раздражение здесь усиливается во много раз. Еще весной прошлого года Татьяна Салу была директором Нарвской Ваналиннской государственной школы и уже тогда привлекла внимание общественности, потому что учительница школы, которой она руководила, 9 мая надела рубашку с антипутинским лозунгом. Это вызвало возмущение некоторых родителей, потребовших увольнения учительницы.

Салу является как бы символом жертвы столкновения разных пониманий сегодняшней Нарвы, где она сама лично ничего сделать не смогла бы.