Учиться танцевать никогда не поздно - средний возраст танцоров группы "А.С.D." из Кохтла-Ярвеского центра культуры 60+. Многие из участников начали свой путь в танцевальное искусство в так называемом элегантном возрасте и заряжают энергией не только себя: выступают на всех городских мероприятиях, ездят на фестивали в разные города и участвуют в соревнованиях. В этом году удостоены главной награды танцевальной олимпиады в Тарту. А в свой юбилей устроили большой праздник для всех горожан.
Коллектив "А.С.D."
- Создан в 2014 году.
- Начинали с пяти человек, выросли до 18-ти.
- В репертуаре около ста танцев.
- Заслужили множество наград на фестивалях и конкурсах.
- Главные участники ежегодных фольклорных фестивалей "Кантри" и "Яурам", которые много лет проводит Кохтла-Ярвеский центр культуры.