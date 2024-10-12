Учиться танцевать никогда не поздно - средний возраст танцоров группы "А.С.D." из Кохтла-Ярвеского центра культуры 60+. Многие из участников начали свой путь в танцевальное искусство в так называемом элегантном возрасте и заряжают энергией не только себя: выступают на всех городских мероприятиях, ездят на фестивали в разные города и участвуют в соревнованиях. В этом году удостоены главной награды танцевальной олимпиады в Тарту. А в свой юбилей устроили большой праздник для всех горожан.

Коллектив "А.С.D."

  • Создан в 2014 году.
  • Начинали с пяти человек, выросли до 18-ти.
  • В репертуаре около ста танцев.
  • Заслужили множество наград на фестивалях и конкурсах.
  • Главные участники ежегодных фольклорных фестивалей "Кантри" и "Яурам", которые много лет проводит Кохтла-Ярвеский центр культуры.

Десять лет назад к Хельги Коплиорг, танцевавшей в ансамбле "Вирулане", после концерта подошли несколько женщин и сказали, что тоже хотели бы танцевать - что-то не очень сложное, потому что ничего не умеют, но готовы поучиться.

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