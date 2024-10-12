Учиться танцевать никогда не поздно - средний возраст танцоров группы "А.С.D." из Кохтла-Ярвеского центра культуры 60+. Многие из участников начали свой путь в танцевальное искусство в так называемом элегантном возрасте и заряжают энергией не только себя: выступают на всех городских мероприятиях, ездят на фестивали в разные города и участвуют в соревнованиях. В этом году удостоены главной награды танцевальной олимпиады в Тарту. А в свой юбилей устроили большой праздник для всех горожан.