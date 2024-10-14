ПЕРЕДОВИЦА Кто занимается репутацией Ида-Вирумаа?

Репутация Ида-Вирумаа вызывала тревогу десятилетиями. Но, к сожалению, местные власти не смогли понять, насколько это важно, а поняв, уже ничего не смогли сделать. Даже когда еще существовало уездное управление, были постоянные попытки что-то подготовить, предъявить какие-то документы, но далеко они не продвинулись.

Конечно же, здесь очень важна деятельность самоуправлений, качество их работы, и то, как все это выглядит. К сожалению, время от времени мы видим, как в самоуправлениях Ида-Вирумаа происходят события, которые вредят репутации уезда в глазах остальной Эстонии. Самый яркий пример здесь, конечно, Нарва, где в последние годы мы снова и снова наблюдаем действия, неприятно удивляющие остальную Эстонию, будь то реакция местных властей на выставку, устроенную к годовщине бомбардировки приграничного города, или снос красных памятников. Не говоря уже о создании политизированных муниципальных должностей.

Не отстает и Кохтла-Ярве, где продолжается этически сомнительная кадровая политика.

Репутация Йыхви сильно пострадала в годы, когда здесь шла постоянная борьба за власть, а Йыхви, когда-то гордившийся своим статусом уездного центра, выставил себя посмешищем в глазах всей страны. В результате сегодня от статуса уездного центра мало что осталось.

В Ида-Вирумаа проблема крупных самоуправлений заключается в том, что местные политики зачастую ставят главной целью не прогресс волости или города, а обладание властью, ее закрепление и получение личной выгоды. И все это могут изменить лишь избиратели. А в этом плане у нас есть хорошие примеры.