Сб, 12.10.2024
Погода
Гороскоп
Игра
ПОДПИСКА
РЕДАКЦИЯ
КОНТАКТЫ
ДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
РЕКЛАМА
EST
Для подписчиков

Объединение Йыхви и Тойла Почему не обсуждалось присоединение городских частей Кохтла-Ярве

Copy
На взгляд кохтла-ярвеских властей, Ору является перспективным районом, откуда налогового дохода поступает больше, чем город туда вкладывает, поэтому они, по словам мэра города, не заинтересованы в передаче Оруской части города соседям. На снимке - оруский детсад, в реновацию которого город планирует в ближайшее время инвестировать.
На взгляд кохтла-ярвеских властей, Ору является перспективным районом, откуда налогового дохода поступает больше, чем город туда вкладывает, поэтому они, по словам мэра города, не заинтересованы в передаче Оруской части города соседям. На снимке - оруский детсад, в реновацию которого город планирует в ближайшее время инвестировать. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Если Йыхвиская и Тойлаская волости через год объединятся, то Оруская и Кукрузеская части города Кохтла-Ярве окажутся в окружении территорий новой волости, однако об их объединении с новым Йыхви сейчас никто говорить не хочет.

Когда Йыхви и Тойла два года назад приступили к переговорам об объединении, то сразу отметили, что разрозненными частями города Кохтла-Ярве в ходе этой реформы заниматься не будут. Хотя уже сейчас Оруская и Кукрузеская части отделены от материнского города территориями волостей.

Вопрос городских частей Кохтла-Ярве требует решения

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Новости
Наверх