Объединение Йыхви и Тойла Почему не обсуждалось присоединение городских частей Кохтла-Ярве

Когда Йыхви и Тойла два года назад приступили к переговорам об объединении, то сразу отметили, что разрозненными частями города Кохтла-Ярве в ходе этой реформы заниматься не будут. Хотя уже сейчас Оруская и Кукрузеская части отделены от материнского города территориями волостей.