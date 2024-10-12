Если Йыхвиская и Тойлаская волости через год объединятся, то Оруская и Кукрузеская части города Кохтла-Ярве окажутся в окружении территорий новой волости, однако об их объединении с новым Йыхви сейчас никто говорить не хочет.
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Объединение Йыхви и Тойла ⟩ Почему не обсуждалось присоединение городских частей Кохтла-Ярве
Когда Йыхви и Тойла два года назад приступили к переговорам об объединении, то сразу отметили, что разрозненными частями города Кохтла-Ярве в ходе этой реформы заниматься не будут. Хотя уже сейчас Оруская и Кукрузеская части отделены от материнского города территориями волостей.