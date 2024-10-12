Йыхвиский киногородок получил стимул в виде денежной инъекции в размере десяти с лишним миллионов

В Йыхвиском бизнес-парке через два года появятся два отдельно стоящих, однако дополняющих друг друга объекта. По подписанному на этой неделе приказу министра экономики и промышленности пособие в размере 10,9 миллиона евро получит комплекс киностудий. Под крышей здания станет действовать также инкубатор творческой промышленности, в мастерских которого будут сосредоточены различные творческие люди: костюмеры, гримеры, изготовители реквизита и другие закадровые работники киноиндустрии.