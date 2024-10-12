Застопорившееся из-за евробюрократии создание йыхвиского комплекса киностудий может начаться: государство направит 10,9 миллиона евро из фонда справедливого перехода на то, чтобы развить необходимые для киноиндустрии инфраструктуру и вспомогательные услуги.
Йыхвиский киногородок получил стимул в виде денежной инъекции в размере десяти с лишним миллионов
В Йыхвиском бизнес-парке через два года появятся два отдельно стоящих, однако дополняющих друг друга объекта. По подписанному на этой неделе приказу министра экономики и промышленности пособие в размере 10,9 миллиона евро получит комплекс киностудий. Под крышей здания станет действовать также инкубатор творческой промышленности, в мастерских которого будут сосредоточены различные творческие люди: костюмеры, гримеры, изготовители реквизита и другие закадровые работники киноиндустрии.
Отдельным объектом вблизи киностудии будет диги- и мультимедийный инкубатор, предназначенный для создания стартапа в этой области в сотрудничестве с "Tallinna Tehnopol". Стоимость инкубатора - около 3,5 миллиона евро, и министр подписал приказ о пособии около месяца тому назад.