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Йыхвиский киногородок получил стимул в виде денежной инъекции в размере десяти с лишним миллионов

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Киноавторы как из Эстонии, так и из мировых киностолиц уже нашли для себя Ида-Вирумаа. В сентябре в Нарве проходили съемки голливудского боевика "Агентство". Студии и мастерские сделают жизнь кинодеятелей еще более комфортной и должны привлечь сюда еще больше международных кинопроектов.
Киноавторы как из Эстонии, так и из мировых киностолиц уже нашли для себя Ида-Вирумаа. В сентябре в Нарве проходили съемки голливудского боевика "Агентство". Студии и мастерские сделают жизнь кинодеятелей еще более комфортной и должны привлечь сюда еще больше международных кинопроектов. Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik

Застопорившееся из-за евробюрократии создание йыхвиского комплекса киностудий может начаться: государство направит 10,9 миллиона евро из фонда справедливого перехода на то, чтобы развить необходимые для киноиндустрии инфраструктуру и вспомогательные услуги.

В Йыхвиском бизнес-парке через два года появятся два отдельно стоящих, однако дополняющих друг друга объекта. По подписанному на этой неделе приказу министра экономики и промышленности пособие в размере 10,9 миллиона евро получит комплекс киностудий. Под крышей здания станет действовать также инкубатор творческой промышленности, в мастерских которого будут сосредоточены различные творческие люди: костюмеры, гримеры, изготовители реквизита и другие закадровые работники киноиндустрии.

Отдельным объектом вблизи киностудии будет диги- и мультимедийный инкубатор, предназначенный для создания стартапа в этой области в сотрудничестве с "Tallinna Tehnopol". Стоимость инкубатора - около 3,5 миллиона евро, и министр подписал приказ о пособии около месяца тому назад.

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